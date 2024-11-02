電動車關稅談判 中國證實歐盟將赴中磋商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海2日電）中國、歐盟持續談判中國電動車加稅議題。中國商務部證實，歐盟將派員赴中國，對加徵關稅的替代方案進行磋商，並強調希望磋商按照「務實」、「平衡」原則。

中國商務部1日晚間在官方網站以商務部新聞發言人名義，發布「就歐盟將派員赴華進行電動汽車反補貼案價格承諾磋商答記者問」，回應相關議題。

中國商務部新聞發言人表示，10月25日，中國商務部長王文濤與歐盟執委會貿易事務執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）的視訊會議後，中、歐的技術團隊立即就歐盟對中國的「電動汽車反補貼案價格承諾」，啟動了新一階段磋商。

商務部新聞發言人稱，經過密集溝通，歐盟表示將赴中國就方案具體內容繼續磋商。中國對此表示歡迎，希望下一步磋商按照「務實」、「平衡」的原則， 達成雙方均可接受的解決方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對加徵電動車關稅，中國商務部也已於10月30日表示，對裁決結果不認同、不接受，已就此在世界貿易組織爭端解決機制下提出訴訟。將繼續採取一切必要措施堅決維護中國企業的合法權益。

另據路透社10月30日的報導，知情人士表示，中國商務部日前邀集中國與外國車企舉行會議，中國車商包含比亞迪、上汽、吉利被告知暫停在支持加稅的歐洲國家的大額投資計畫。同時，與會車企也被提醒要謹慎對待在投下棄權票國家的投資，並被「鼓勵」投資於反對加稅的國家。（編輯：周慧盈）1131102