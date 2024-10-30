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歐盟對中國電動車加稅 路透：雙方11/1新一輪談判

2024/10/30 11:40（10/30 12:18 更新）
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中國比亞迪汽車。（中新社）
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（中央社台北30日電）歐盟今天開始對中國進口電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，路透社報導，歐中雙方正在考慮有關最低價格承諾方案，並同意11月1日舉行新一輪談判。

路透社報導，歐盟29日已正式同意對中國電動車加徵關稅並在歐洲聯盟公報（Official Journal of the European Union）刊登，意味著加徵關稅將於30日生效。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）已經與中方進行了8輪技術性談判，以尋求其他替代方案。即使加徵關稅實施後，談判仍可繼續。

報導說，雖然歐盟執委會曾表示，歐中仍存在明顯分歧，但雙方正在考慮有關最低價格承諾方案，並在同意11月1日舉行新一輪談判。

報導表示，加徵關稅對價格產生的影響還有待觀察，部份生產商或許能夠吸收部分成本。

中國乘聯會的數據顯示，今年前9個月，中國對歐盟的電動車出口年減7%，但在關稅實施之前的8月和9月激增了1/3以上。

歐盟於當地時間29日宣布對中國進口電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，合計一般關稅後最高將達45.3%。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131030

#中國
#歐盟執委會
#路透社
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