川普人事布局 蔡明彥：美國優先及遏制中國2主軸

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（中央社記者游凱翔台北14日電）針對美國總統當選人川普的人事布局，國安局長蔡明彥今天分析有「美國優先、遏制中國」2個主軸，不排除將對中提經貿脫鉤、供應鏈安全及出口管制等全面性戰略；台灣也會極大化台美共同利益，推展與美戰略合作。

立法院外交及國防委員會上午審查114年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，並備質詢。

針對美國總統當選人川普的國防、外交人事布局，蔡明彥會前受訪表示，基於尊重，不會評論個別人事安排，但對於人事布局的觀察，有「美國優先、遏制中國」2個主軸。

蔡明彥指出，遏制中國部分，不排除美國將提出全面性戰略，包括地緣政治、經貿脫鉤、供應鏈安全、出口管制，國安局會關切相關政策可能的影響；在台美關係部分，會基於國家與戰略利益，推展跟美國的戰略合作，極大化雙方彼此共同利益，讓國際社會體認到台灣是在經貿、安全議題上不可或缺且擁有堅強實力的夥伴，不是想搭便車、坐享其成的國家。

蔡明彥表示，台灣與美國歷任政府的合作都非常緊密且有合作愉快經驗，目前美國政府正進入交接期，台灣一方面非常感謝美國總統拜登這4年來支持與協助，對於未來4年與川普的合作，也抱持積極態度。

美國政府資深官員指出，美國總統拜登16日將與中國國家主席習近平在亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行雙邊會談，拜登將強調維持台海和平的重要，也將對中國軍演破壞、削弱現狀的穩定表示關切。

蔡明彥表示，比對今年與去年的共軍活動狀況，不管東海、台海及南海，共軍進入他國空域及經濟水域的頻次越來越密集，這也是為什麼拜登與習近平會面時，將會特別針對區域安全、台海安全表達關注。（編輯：蘇志宗）1131114