川普邀習近平赴就職典禮 分析：軟硬兼施對手困惑

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統當選人川普團隊已邀中國國家主席習近平參加就職典禮。CNN報導，儘管中方尚未正面答覆，但分析家說，這項邀請應放在川普用軟硬兼施手段讓對手困惑的背景下來觀察。

美國有線電視新聞網（CNN）專欄作家柯林森（Stephen Collinson）撰文指出，川普（Donald Trump）若順利邀請習近平出席就職典禮，將是他的一大勝利，因為這在政治層面上不利於習近平。

習近平若出席就職典禮，意味著他會致敬川普和美國的實力，反而跟習近平對於中國身為全球大國承擔正當角色的願景有所扞格。

川普就職典禮中，習近平將被迫坐著聽他發表談話，無法控制川普要說什麼，也無權回應。習近平出席川普就職也會被視為認可民主國家政權交接，對沉迷於壓制人民表達自由的一黨專政國家獨裁者而言，這簡直是詛咒。

儘管中方尚未給出正面答覆，但川普的邀請代表一項重大進展：他展開第2任期前已展現行使權力的信心和企圖心。CNN報導川普的團隊指出，川普還詢問其他國家領袖是否想出席他的就職典禮，儘管此舉已違反慣例。

這使人回想起川普對外交政策的熱愛，包括大張旗鼓的姿態，還有他想以不可預測方式踐踏外交準則的行徑。邀請習近平赴就職典禮也顯示，川普相信單憑他的人格力量就能成為創造外交突破的決定因素。

邀請習近平的更耐人尋味之處在於，川普過去數週正籌組對中極為強硬的外交政策團隊，包括欽點佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，以及延攬佛州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）擔任國家安全顧問。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員麥艾維（Lily McElwee）說道，隨著川普準備接掌美中之間的全球最重要外交關係，這項邀請應放在川普使用軟硬兼施手段的背景下來觀察。

柯林森表示，美中兩國對台灣議題的看法分歧，中國宣稱台灣是領土之一，如果習近平下令武力侵略，美國可能會保衛台灣，但也可能不會。中國目前正跟其他美國對手加強合作，亦即與俄羅斯、北韓及伊朗組成非正式的反西方軸心聯盟。

川普揚言上任後對中國輸美商品課徵高額關稅，此舉似乎與他邀請習近平出席就職典禮形成巨大矛盾。各國政府對如何因應川普感到困惑時，就會引出一個問題：美國盟邦與對手要如何認真看待川普的咄咄逼人語氣和善變政策？

川普的最新策略可能讓人感到混亂，但不代表行不通。

儘管批評人士常譴責川普捉摸不定，但他的即興舉措可能讓對手失去平衡，同時為美國帶來潛在優勢。例如，儘管美中兩國於其他領域有分歧，但川普若在讓習近平遠離伊朗、俄羅斯及北韓方面取得任何成功，都會是一大外交政策勝利。

川普對中國的看法尤其令人困惑，他似乎認為北京的重商主義政策對美國構成直接威脅，且中國數十年來持續敲詐美國，但川普仍想跟習近平稱兄道弟。

他在競選美國總統期間數次讚賞習近平作風強硬、為人聰明，還說他倆是朋友。川普似乎認為，他們的友好互動代表習近平可能也對他抱持類似想法。

川普的關稅策略同樣備受質疑，因為沒人知道，一位不願傷害死忠選民的總統，是否準備為這種做法付出政治代價。

儘管他堅稱關稅最終會使北京當局蒙受數以十億計美元的損失，但美國零售商將把高漲的進口成本轉嫁消費者，包括那些對川普紓緩生鮮雜貨高漲價格寄予厚望的選民。

另一個問題是，川普將關稅視為談判手段或是名副其實的經濟戰行為？許多分析家認為，他揚言對加拿大或歐盟（EU）等盟友的輸美商品課徵關稅，只是為了提升自身談判地位。但鑒於華府對中國的反感，美中貿易戰可能維持更久時間。

北京似乎正認真看待川普。自從川普勝選後，中國耗費數週時間準備報復工具，例如前幾天就對人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）啟動反壟斷調查。

這顯示貿易戰可能對美中雙方帶來災難性後果，關稅可能推升美國物價上揚，還可能導致企業獲利萎縮，並且大幅加劇中國經濟的脆弱程度，包含工業產能過剩和內需低迷。

因此，川普的非傳統做法可能開始將注意力集中在北京。以這個角度來看，川普的就職典禮邀請就像泛太平洋大棋盤的開局，有助於定調他的第2任期。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1131215