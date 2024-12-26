加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登耶誕節籲團結 川普狂發政治文
首頁 / 政治

余茂春：戰略模糊會增加風險 若中侵台美會介入

2024/12/26 07:44（12/26 08:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
華裔美籍學者余茂春近期接受「連線中國」專訪指出，如果中國入侵台灣，美國會採取行動介入。圖為余茂春（右）12月5日在華府季風書園發表演說。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年12月26日
華裔美籍學者余茂春近期接受「連線中國」專訪指出，如果中國入侵台灣，美國會採取行動介入。圖為余茂春（右）12月5日在華府季風書園發表演說。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年12月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓25日專電）華裔美籍學者余茂春近期指出，美國對台海衝突採「戰略模糊」策略只會增加衝突風險。如果中國入侵台灣，美國基本上會採取行動介入，這一點也是中國高層的基本假設。

美國線上媒體「連線中國」（The Wire China）近日刊登余茂春的專訪。余茂春在川普第一任內擔任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的中國政策首席顧問，現在是華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）中國中心主任。

蓬佩奧2018年4月上任國務卿，任期至川普卸任。他任內推動多項挺台政策，包括批准F-16戰機等軍售案、啟動台美經濟繁榮夥伴對話、解除台美官員交流限制等。他卸任後曾訪台，並指美國應承認中華民國台灣是主權國家的事實。

對於蓬佩奧主張，美應承認台灣是主權獨立國家，余茂春說，他完全支持，美國仍在處理「戰略模糊」策略的歷史遺留問題，這很糟糕，模糊只會增加衝突風險。

余茂春指出，美國的「戰略模糊」從未成為政策，「你找不到任何人會說：『如果中國軍事入侵台灣，我們不會介入。』」美國的政策一向是明確告訴中國，「如果你們軍事入侵台灣，我們基本上會介入」。

他也說，整個中國的軍事現代化都是基於這樣的假設，即「如果中國攻擊台灣，美國一定會介入。」中國高層沒有人認為，在這方面有任何模糊性。

進行專訪的前華爾街日報（The Wall Street Journal）白宮特派員戴維斯（Bob Davis）問余茂春，川普新政府的政策是否會朝承認台灣主權地位的方向發展。

余茂春說，這將取決於中國的行動，「目前，我們需要推動力。美國的民主很大程度依賴於民意。」根據「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）近期發表的「雷根國防調查」（Reagan National Defense Survey），如果中國侵略台灣，73%的美國人支持正式承認台灣為獨立國家。「蓬佩奧的聲明並不離譜」。

對於川普重返白宮後的中美關係發展，余茂春說，川普任命盧比歐（Marco Rubio）為國務卿是很好的選擇，盧比歐對共產主義與國際情勢有深入瞭解，川普身邊也有很多年輕、鷹派、支持推動「美國優先」議程的人。

余茂春分析，川普新政府會積極推動美中關係正常化，一方面避免與中國發生熱戰，一方面也確保美國在經濟、科技等多領域的領先地位。

余茂春在1985年以交換學生的身份赴美唸書，之後他投入學術界，目前也是美國海軍官校（US Naval Academy）東亞及軍事史的教授。（編輯：韋樞）1131226

#川普
#中國
#台海衝突
#台灣
#華府
#蓬佩奧
#白宮
#余茂春
#美國
#蓬佩奧
#盧比歐
川普
拜登簽署年度國防授權法 維持駐韓美軍規模不變川普回歸 日經：華府應攜手澳洲確保太平洋影響力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：