余茂春：戰略模糊會增加風險 若中侵台美會介入

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（中央社記者石秀娟華盛頓25日專電）華裔美籍學者余茂春近期指出，美國對台海衝突採「戰略模糊」策略只會增加衝突風險。如果中國入侵台灣，美國基本上會採取行動介入，這一點也是中國高層的基本假設。

美國線上媒體「連線中國」（The Wire China）近日刊登余茂春的專訪。余茂春在川普第一任內擔任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的中國政策首席顧問，現在是華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）中國中心主任。

蓬佩奧2018年4月上任國務卿，任期至川普卸任。他任內推動多項挺台政策，包括批准F-16戰機等軍售案、啟動台美經濟繁榮夥伴對話、解除台美官員交流限制等。他卸任後曾訪台，並指美國應承認中華民國台灣是主權國家的事實。

對於蓬佩奧主張，美應承認台灣是主權獨立國家，余茂春說，他完全支持，美國仍在處理「戰略模糊」策略的歷史遺留問題，這很糟糕，模糊只會增加衝突風險。

余茂春指出，美國的「戰略模糊」從未成為政策，「你找不到任何人會說：『如果中國軍事入侵台灣，我們不會介入。』」美國的政策一向是明確告訴中國，「如果你們軍事入侵台灣，我們基本上會介入」。

他也說，整個中國的軍事現代化都是基於這樣的假設，即「如果中國攻擊台灣，美國一定會介入。」中國高層沒有人認為，在這方面有任何模糊性。

進行專訪的前華爾街日報（The Wall Street Journal）白宮特派員戴維斯（Bob Davis）問余茂春，川普新政府的政策是否會朝承認台灣主權地位的方向發展。

余茂春說，這將取決於中國的行動，「目前，我們需要推動力。美國的民主很大程度依賴於民意。」根據「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）近期發表的「雷根國防調查」（Reagan National Defense Survey），如果中國侵略台灣，73%的美國人支持正式承認台灣為獨立國家。「蓬佩奧的聲明並不離譜」。

對於川普重返白宮後的中美關係發展，余茂春說，川普任命盧比歐（Marco Rubio）為國務卿是很好的選擇，盧比歐對共產主義與國際情勢有深入瞭解，川普身邊也有很多年輕、鷹派、支持推動「美國優先」議程的人。

余茂春分析，川普新政府會積極推動美中關係正常化，一方面避免與中國發生熱戰，一方面也確保美國在經濟、科技等多領域的領先地位。

余茂春在1985年以交換學生的身份赴美唸書，之後他投入學術界，目前也是美國海軍官校（US Naval Academy）東亞及軍事史的教授。（編輯：韋樞）1131226