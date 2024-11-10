川普重返白宮 印度憂孤立主義傾向更甚以往

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李晉緯新德里10日專電）印度總理莫迪與美國總統當選人川普近年互動頻頻，看起來私交甚篤，隨川普將重返白宮，印度卻是憂喜參半；印度外長蘇杰生指出，美國新總統的孤立主義傾向將更甚以往。

川普（Donald Trump）擊敗賀錦麗（Kamala Harris）贏得美國總統大選，印度總理莫迪（Narendra Modi）隨即在社群媒體平台X發文，稱期待恢復合作，並進一步加強印度與美國的全面全球戰略夥伴關係，印度外交部接著進一步證實，莫迪不久後就和川普通上電話，兩人承諾，將共同致力於維護世界和平，並促進全球的穩定與繁榮。

莫迪與川普近年多次在鏡頭前互擁，莫迪屢屢以「我的好友」稱呼川普，川普也在兩人最近一次通電中，稱印度是個「偉大的國家」、「全世界都愛莫迪」、莫迪是「偉大的人」，還告訴莫迪，自己和印度是真正的朋友，看得出兩人深厚的情誼。

但在川普重新掌政後，印度與美國間的關係是否能就此扶搖直上，從印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）的一席話可看出一些端倪。

今日印度（India Today）報導指，在這次美國總統大選投票之際，蘇杰生就表示，無論誰成為美國下一任總統，孤立主義傾向將更甚以往。

蘇杰生在報導中提到，從歐巴馬時代開始，美國對其全球承諾就更為謹慎，川普在這方面表達將會更加明確，行動上也會更加積極。

印度斯坦時報（Hindustan Times）稱，前印度駐美國大使辛赫（Arun Singh）指出，川普在首次掌權時，在許多方面支持印度與美國發展戰略夥伴關係，在印中邊界開始出現紛擾時，川普政府也強化印美在安全上的合作，但川普在保護主義下，帶給印度關稅、移民等議題上的挑戰，將是印度不得不面對的問題，且將「非常難以預測且反復無常」。

前印度駐巴基斯坦大使畢沙里亞（Ajay Bisaria）認為，地緣政治的局勢迅速變化，將讓川普加強與印度的友誼，以增加與中國競爭的能量，因此讓更多投資、供應鏈遷往印度，但即便川普2.0可能會變得溫和些，但白宮的貿易和移民議題「可能難以預測」。（編輯：唐佩君）1131110