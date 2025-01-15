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印度3艘艦艇投入海軍 加強海上戰力與對中威懾

2025/1/15 17:37
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（中央社記者李晉緯新德里15日專電）印度總理莫迪今天宣布，3艘艦艇正式投入海軍服役，讓印度海上戰力大增。印度媒體報導，其中一艘攻擊潛艦配備魚雷、反艦飛彈及先進聲納系統，能加強印度在海上主導權，對中國、巴基斯坦也有一定的威懾作用。

印度人報（The Hindu）報導，莫迪（Narendra Modi）今天在孟買的海軍造船廠一場儀式中，宣布蘇拉特號飛彈驅逐艦（INS Surat）、尼吉里號匿蹤飛彈巡防艦（INS Nilgiri）和瓦格希爾號攻擊潛艦（INS Vaghsheer）正式加入印度海軍行列。

印度時報（Times of India）報導，莫迪說：「印度正出口國防武器裝備給100多個國家。我們應該成為全球的夥伴，確保海洋免受毒品、武器、恐怖主義威脅，並讓其更為安全、繁榮。」

印度總理辦公室聲明表示，這3艘主力艦艇加入服役，代表印度朝落實成為全球國防製造及海上安全領導者的願景，邁進一大步。

今日印度（India Today）報導，瓦格希爾號攻擊潛艦是印度與法國合作打造，配備魚雷、反艦飛彈及先進聲納系統，除能執行情報蒐集和布雷任務，還能進行反水面和反潛作戰，能加強印度在海上主導權，對中國、巴基斯坦也有一定的威懾作用。

印度海軍表示，瓦格希爾號攻擊潛艦是世界上最安靜、用途最廣的柴電動力潛艦之一。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，蘇拉特號飛彈驅逐艦75%為印度國造，是世界上最大、最先進的驅逐艦之一，有最尖端的武器感測系統及先進的網路中心戰（NCW）能力，是印度海軍關鍵的戰略資產。

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印度快報（The Indian Express）報導，尼吉里號匿蹤飛彈巡防艦由印度海軍設計，擁有增強存活能力（survivability）、耐波性（seakeeping）、匿蹤能力等先進技術，以先進技術減少其雷達訊號，匿蹤功能優異。

印度海軍表示，蘇拉特號飛彈驅逐艦與尼吉里號匿蹤飛彈巡防艦都是戰艦設計局（WDB）所設計，配備主要由印度開發，部分與全球頂尖製造商以戰略合作方式開發，都能搭載獵豹（Chetak）直升機或新型的MH-60R反潛直升機。（編輯：陳妍君）1140115

莫迪
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