【特派談新事】47年前遭非法送養 雅斯敏驗DNA拼湊身世返台尋親

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主持人：陳妍君／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：田習如／中央社駐布魯塞爾特派員

主題：雅斯敏尋親

雅斯敏1976年在生父母未同意下，被牧師送到比利時收養，從此與台灣失去連結。而掌握她尋親關鍵資訊的牧師翁節敦，因司法爭議纏身，赴美數十年來已失音訊。直到雅斯敏養母過世後，她才找到當年台比往來的信件和出養文件，並進行催眠療法打開塵封的稀微記憶，加上經DNA鑑定為100%台灣人後，堅定了她回台尋親的意志。

4月間中央社報導刊出後，陸續有新北市警局、新竹市舊港里等現職公務人員回應，也有退休警察、熱心民眾提供某個菜市場可能是當年雅斯敏生父母相遇處等資訊。透過駐歐盟兼駐比利時代表處秘書李美玉與在台提供協助的幾位公務員聯繫討論、過濾確認較可行的線索，讓雅斯敏的尋根之旅有了些蛛絲馬跡。

本集節目我們邀請中央社駐布魯塞爾特派員田習如分享這段故事，從雅斯敏如何首次接觸台灣駐外代表處，展現她回台尋親的渴望。到記者如何追蹤、挖掘背後的細節，以及台灣與比利時兩地善心人士如何攜手合作，克服語言、文化與時間的重重障礙！想了解這段故事的聽眾，絕對不能錯過本集節目！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：黃晴｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.11.20】

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