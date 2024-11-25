【文化普拉斯】網球發射機搬上舞台 「落地前6釐米」玩出獨特馬戲風格

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：洪唯堯／劇場導演兼演員

主題： 洪唯堯首部馬戲作品「落地前6釐米」創作幕後故事

從古至今，人類對飛行一直有很大的渴望，從熱氣球、飛機一直到火箭，飛得越高，似乎就代表著越成功。然而，洪唯堯卻從反面切入，希望透過馬戲演員的肢體及大型機具的配合，呈現飛行失敗伴隨的墜毀及死亡事故，以及落地前即便充滿不可控力量，卻仍頑強抵抗、不服輸等最真實的樣貌。

本集我們將帶領聽眾走進洪唯堯的創作幕後，從他發想主題「落地前6釐米」的靈感來源，對馬戲的獨特詮釋，到馬戲表演中精心設計的巧思，一一為聽眾揭曉。收聽本集文化普拉斯，帶您一窺洪唯堯的創作心路。

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：艾昀熹

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ洪唯堯】

▶「文化普拉斯」FB圈粉：搜尋 文化普拉斯

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com