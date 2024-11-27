【特派談新事】台、立關係跳恰恰？從總統連任到半導體合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任

與談人：游堯茹／中央社駐立陶宛特派員

主題：台灣與立陶宛外交關係

疫情期間台灣捐贈立陶宛10萬片醫療口罩，民間更出現「用新台幣下架立陶宛商品」熱潮，立陶宛也捐贈疫苗給台灣，讓雙方的關係越來越緊密。2021年8月，台灣在立陶宛設置了歐洲首個非邦交國卻以「台灣」為名的代表處。

去年起，台灣工研院與立陶宛「晶片國家隊」Teltonika簽訂了價值1400萬歐元的半導體合作備忘錄。然而，近期Teltonika宣布，由於電力供應及土地變更問題，高科技園區建設中止，進而影響與台灣合作的半導體項目。

今年立陶宛舉行總統選舉，瑙塞達當選連任成功，不過他在選舉期間曾提到，應該將台灣駐立陶宛代表處更名為國際間常用的台北，也表示支持立陶宛與中國恢復外交關係，但強調這不代表立陶宛須放棄對台灣經貿關係，他的外交態度受到各界關注。

本集節目邀請中央社駐立陶宛特派員游堯茹深入分析，立陶宛總統上任後對台態度如何？台灣駐立陶宛代表處是否會更名？半導體合作案能不能繼續？收聽本集節目，帶您全面掌握台灣與立陶宛的外交關係。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：蔡明珊｜文字編輯：艾昀熹

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.11.27】

▶「特派談新事」IG圈粉／廖漢原：搜尋 @correspondentnewsinsight

▶「特派談新事」IG圈粉／周永捷：搜尋 @plo1223

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com