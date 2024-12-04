【特派談新事】中國電動車衝擊全球市場 歐美對中貿易戰再起？
2024/12/4 18:34（12/4 18:43 更新）
主持人：朱建陵／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任
與談人：楊昇儒／中央社國際暨兩岸新聞中心大陸組組長
主題：中國電動車快速發展後面臨的挑戰
近年中國電動車發展迅速，自2009年起，中國政府就開始大力推行新能源汽車的補助計劃，建立了垂直整合的完整生產鏈，再加上低廉的工資，使中國製電動車以低價衝擊全球市場。一台中國製電動車約台幣103萬元即可購入，相較美國和歐洲便宜許多。
但現在中國內需市場逐漸飽和加上經濟不景氣，電動車產業也開始面臨價格戰，另外消費者的里程焦慮及電池安全等問題，都讓電動車銷量放緩。同時，面對中國電動車的壓力，美國及歐盟皆提高關稅以保護本地汽車產業。本集節目我們邀請中央社國際暨兩岸新聞中心大陸組組長楊昇儒與大家分享，中國電動車為何能快速崛起？低價策略會不會影響全球的汽車產業？面對全球關稅，中國電動車又如何應對？
影片來源：中央社
後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：黃晴｜實習文字編輯：呂珮岑
立即收聽：【特派談新事｜ 2024.12.04】
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