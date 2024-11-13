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車用零配件台廠邁入旺季 關注中歐電動車關稅議題

2024/11/13 11:37
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）車用零配件台廠陸續公布第3季財報，看好第4季傳統旺季效應，不過高度關注電動車市況和零配件庫存調節狀況，以及中國和歐盟在電動車關稅議題後續進展。

展望第4季，車用零配件廠東陽表示，儘管有海運缺櫃、缺艙、高運費變數，不過第4季持續受惠北美市場售後維修市場件（AM）強勁拉貨力道，市場預期東陽今年AM事業營收年成長可超過10%。

在電動車布局，產業人士評估，今年電動車配件占東陽原廠委託製造（OEM）業績比重可提升超過15%，2025年東陽電動車零配件占OEM業績比重上看25%。

汽車動力與安全零組件廠智伸科指出，第4季進入汽車產業傳統旺季，主要客戶在傳動系統、散熱系統、空氣懸吊系統、One-box煞車系統等關鍵零組件的需求穩定成長，持續觀察中國政府推動以舊換新補貼、電動車下鄉活動、充電基礎設施增量等優惠政策，對新車銷售市場帶來的效益。

不過中國和歐盟電動車市場競爭激烈，加上歐盟對中國製電動車課徵關稅，中歐雙方正對加稅議題針鋒相對，台灣車用零配件廠持續關注相關進展。

汽車鍛造輪圈廠巧新表示，持續觀察歐盟、中國在電動車市場的競爭態勢，以及歐盟對中國製電動車加徵高額關稅、德國豪華車受中國內捲等影響，謹慎面對市場變化，與各主要品牌車廠客戶密切溝通，配合客戶開發新車款輪圈，預期2025年營運有機會較今年成長雙位數百分比。

精密沖壓廠和勤精機指出，包括電動車、燃油車品牌車廠第2季起陸續調整庫存，下半年旺季效應也往後遞延，部分車款零件出口、商用車新零件品項等量產時間，遞延一季至第4季。

不過和勤指出，電動車渦輪增壓器零件新產品可望在今年底前開始量產，新項目爬坡帶動，預期2025年第1季營運有機會較今年第4季佳。

傳動系統製造大廠倉佑指出，今年以來傳統品牌車廠面臨中國自主品牌價格競爭，以及電動車轉型壓力，處於新舊車款調整期，加上通貨膨脹使得汽車維修費與車貸利率走升，影響消費者購車意願。

但倉佑指出，第4季是汽車產業傳統旺季，此外冬季是歐美地區AM件銷售旺季，替AM、原廠零件（OES）市場主要客戶注入穩健拉貨力道。

LED車燈模組廠麗清指出，歐盟對部分中國電動車廠加徵關稅政策，審慎觀察後續影響，持續與客戶探討應對措施。

因應全球供應鏈分散趨勢，麗清規劃與泰國、墨西哥當地台廠合作，麗清指出，除了負責接單及研發設計，預計採取製造分工模式，以降低風險、應對市場需求。

產業人士指出，麗清切入小米（Xiaomi）SU7電動車供應頭燈及尾燈控制器，打進比亞迪（BYD）海洋系列車款車燈控制器，麗清同時也是MG4電動車頭燈和尾燈模組供應商，並持續供應特斯拉（Tesla）Model Y尾燈模組。（編輯：林家嫻）1131113

倉佑
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