習近平結束南美行程 返北京途中短暫訪問摩洛哥

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（中央社台北22日電）路透社報導，中國國家主席習近平結束20國集團（G20）領袖峰會與巴西訪問後，在返回北京的途中短暫拜訪摩洛哥。

習近平此訪並未在中國外交部預先發布的訪問行程中。路透社引述摩洛哥國家通訊社MAP報導，摩洛哥王儲穆萊．哈桑（Moulay El Hassan）在卡薩布蘭加歡迎習近平的到訪，報導指出，此一訪問體現摩洛哥和中國人民之間的牢固友誼、合作與團結。

中國近幾年加大在摩洛哥的基礎建設與鐵路領域的投資。摩洛哥靠近歐洲的地理位置，與歐洲及美國都有簽訂自由貿易協定，再加上現有的汽車工業，使其對中國電動車電池製造商十分具有吸引力。

今年6月，中國電動車電池製造商國軒高科選擇在摩洛哥興建非洲第一家電動車電池超級工廠，總金額達到13億美金。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131122