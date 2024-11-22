本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強複賽圖文直播 台灣4局上先馳得點 1比0領先美國
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 兩岸

習近平結束南美行程 返北京途中短暫訪問摩洛哥

2024/11/22 11:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）路透社報導，中國國家主席習近平結束20國集團（G20）領袖峰會與巴西訪問後，在返回北京的途中短暫拜訪摩洛哥。

習近平此訪並未在中國外交部預先發布的訪問行程中。路透社引述摩洛哥國家通訊社MAP報導，摩洛哥王儲穆萊．哈桑（Moulay El Hassan）在卡薩布蘭加歡迎習近平的到訪，報導指出，此一訪問體現摩洛哥和中國人民之間的牢固友誼、合作與團結。

中國近幾年加大在摩洛哥的基礎建設與鐵路領域的投資。摩洛哥靠近歐洲的地理位置，與歐洲及美國都有簽訂自由貿易協定，再加上現有的汽車工業，使其對中國電動車電池製造商十分具有吸引力。

今年6月，中國電動車電池製造商國軒高科選擇在摩洛哥興建非洲第一家電動車電池超級工廠，總金額達到13億美金。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131122

習近平
中國公安部長：深入展開冬季行動 嚴防極端案件中國巴西聲明提一中原則 外交部斥貶損台灣主權謬論
習近平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日相石破茂結束8天南美行 日媒統整「3個意外」
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：