傳川普取消電動車補貼 童子賢：恐助長中國競爭力

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（中央社記者吳家豪台北15日電）外媒報導，川普過渡團隊計劃終結拜登政府的電動車購車稅收抵免。國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢今天受訪表示，取消電動車補貼可能削弱美國在科技產品的領導地位，反而助長中國的競爭力。

他也提到，台灣在人工智慧（AI）發展領域占有重要位置，應該創造條件讓AI成為下一個經濟動能，這需要人才和能源的穩定性。

美國拜登（Joe Biden）政府2022年推出「降低通膨法」，電動車購車享有7500美元（約新台幣24萬元）稅收抵免為法案內容之一。美國總統當選人川普（Donald Trump）競選時表示要終結拜登的「電動車強制令」，但未說明細節。

路透社引述知情人士消息指出，川普過渡團隊計劃終結拜登政府的電動車購車稅收抵免。電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克先前表示，終止補貼將對特斯拉銷量造成些微影響，但對積極發展電動車的傳統汽車製造商而言可能是毀滅性打擊。

童子賢今天出席環境部舉辦的「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」開幕活動受訪指出，中國目前電動車產量遠遠超出美國，已經非常強勢，取消電動車補貼可能產生「你丟我撿」效應，美國廠商因為補貼取消變得比較不積極，等於幫中國電動車競爭力提供更加壯大的空間，「這樣是美國產業自己倒霉」。

童子賢表示，電動車產業過去4年來已出現轉折點，歐盟使用電動車的比重已經很高，中國上海的高速公路上每3輛車就幾乎有1輛電動車，至於台灣進度相對較慢。

童子賢在論壇引言提到，科技發展帶來便利與幸福，但也引發地球暖化與環境污染，如何在經濟成長的同時，防止地球暖化並解決環境問題，是科技發展的重要方向。

他說，台灣人均能耗是歐洲的2倍，因為先進國家很多高耗能產業都陸續轉移到亞洲國家，在這種產業結構下，也要找出可以減少耗能、空污與環境衝擊的方法。

「我們相信道路會顛簸，不是那麼容易，我們也相信溝通要持續，這個溝通也要很縝密。」童子賢呼籲，台灣應該積極成為全球科技產業的好公民，在綠色經濟、綠色能源、綠色消費上做出貢獻。

他表示，雖然每個國家的選舉結果不同，但全世界地球村的所有好公民們都能聯手防止地球暖化，綠能與核能都是不排碳能源，台灣需在倡議綠能的同時，考慮核能的角色，並進行有效溝通。（編輯：林克倫）1131115