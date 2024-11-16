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約高中生拚2050淨零轉型 總統：我到90歲都不會停歇

2024/11/16 16:25（11/16 17:06 更新）
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「2024今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」16日在台北舉行，總統賴清德（後中立者）出席與青年學子互動交流，現場學生也踴躍提問，場面十分熱絡。中央社記者裴禛攝 113年11月16日
「2024今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」16日在台北舉行，總統賴清德（後中立者）出席與青年學子互動交流，現場學生也踴躍提問，場面十分熱絡。中央社記者裴禛攝 113年11月16日
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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統賴清德今天在青年論壇表示，年輕人是改變國家社會的重要力量，他非常重視教育平權、青年圓夢等國家政策，也希望大家一起因應氣候變遷，共同合作達成2050淨零轉型，「我會跟大家一起努力，即便到90歲都不會停歇」。

賴總統下午出席「TEEN TAIWAN 青春世代白皮書」總統與青年論壇致詞表示，青年論壇是他520上任後，第一次跟來自全國這麼多的高中生相聚，感謝大家不遠千里來參加活動，對公共政策發表看法，關心國家的未來，他要為同學們按一個大大的讚。

總統指出，年輕人是改變國家社會的重要力量，為此他提出幾項國家政策方向。首先是重視教育，特別是教育平權，要讓每個人不會因為家境困難而無力獲得更高階教育，或是因為偏鄉而有資源落差，因此推出0-22歲照顧計畫，讓每個孩子都可以受到好的照顧，並將錢花在刀口上。

其次是讓年輕人在求學時，也有機會實現夢想。總統表示，為此提出青年百億海外圓夢基金，年輕朋友可以提計畫申請，政府也會提計畫讓年輕人參加，讓年輕人的夢想在求學階段就可以實現。

總統說，第三是重視區域均衡發展，目的是希望透過教育、醫療、社會住宅、交通、產業及基礎建設，讓每一個縣市都可根據自身特色發展，讓年輕人在故鄉就可以找到理想工作，既可孝順父母親、又能有工作，達成各縣市一起往前走目標。

總統指出，最後是希望大家一起努力追求國家目標，也就是一起因應氣候變遷。地球只有一個，2050淨零轉型不僅是國家政策，亦是全世界的目標，希望政府在推動淨零轉型時，可以同時完成能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、社會轉型能夠更有韌性、生活轉型也能夠更永續。

總統表示，未來是一個全面智慧化、低碳生活的時代，2050年時他已經90歲，在場的同學也都40幾歲，正是人生最身強力壯、可以為國家展現抱負的最重要時刻，「我會跟大家一起努力，即便到90歲都不會停歇」。

此次論壇盼透過「社會福祉、青年政策」，「走向國際、民主韌性」，「健康台灣、全民運動」及「能源轉型、AI科技」等4大主題，挖掘出高中生所關注且有哪些希望台灣發展與進步的方向。（編輯：林克倫）1131116

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