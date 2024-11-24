中歐電動車關稅爭議 歐洲議員：談判接近達成共識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）歐洲議會（European Parliament）國際貿易委員會主席朗吉表示，川普入主白宮後，歐盟必須重新調整競爭政策；目前在中國電動車關稅爭議上，中歐已經接近達成共識。

朗吉（Bernd Lange）22日接受德國新聞台N-tv訪問時表示，歐盟與中國即將達成協議，中國將承諾為歐盟內的電動車訂定最低價格。這有助於解決最初引入關稅的原因，即不公平補貼造成的競爭扭曲。

朗吉並強調，對中國電動車加徵的不是懲罰性關稅，而是反補貼稅。歐盟法律允許在外來產品有傾銷或非法補貼情況時徵收反補貼稅。歐盟目前對將近200種產品徵收反補貼稅，其中大約一半來自中國，也有來自阿拉伯聯合大公國和美國的產品。

據路透社，歐盟委員會對此暫時沒有回應。

歐盟10月30日起對中國進口電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，合計一般關稅後最高將達45.3%。但中歐仍持續針對尋求替代方案進行協商。

路透社10月9日曾報導，正式對中國進口電動車課徵反補貼稅前，北京就希望透過最低售價替代方案避免歐盟對中國電動車徵收額外關稅，並提出中國製電動車最低售價3萬歐元的提議，但當時被歐盟拒絕。

據央視旗下新媒體「玉淵譚天」16日報導，中歐技術團隊本月2至7日在北京進行了5輪磋商，磋商後中歐新聞稿都提到雙方取得了進展。（編輯：廖文綺/周慧盈）1131124