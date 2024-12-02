【文化普拉斯】浪漫與挑戰並存 揭秘森林上班族的工作日常

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：王寶兒／中央社記者

主題：文化+雙周報【第161期】嗨，我在森林上班

森林裡總是充滿芬多精，能帶領人們逃離城市的喧囂，獲得療癒和平靜。假如能在森林上班，會是一份浪漫的工作嗎？中央社記者王寶兒分享實際走入山林裡，採訪森林護管員與森林療癒師的經驗，了解他們工作的必備技能，以及他們對森林工作的喜愛與熱情。

本期我們特別探討在森林上班會面臨的困難與挑戰。從森林護管員獨自巡守1000公頃以上的轄區，並解決森林大火，到森林療癒師透過大樹，為苦惱的人們排解壓力。他們都用各自的方式保護森林，並讓民眾親近森林，從中獲得放鬆和療癒。收聽本期節目，帶您跟著兩位「森林上班族」，投入山的懷抱！

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：艾昀熹

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ王寶兒】

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