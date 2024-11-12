雅斯敏尋親2 / 比利時雅斯敏48年前被遭牧師非法送養 難忘生父「我會來接你」回台尋親

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自幼遭非法送養國外的比利時婦人雅斯敏睽違近半世紀，重返出生的原鄉台灣，尋找生父、生母線索，中央通訊社採訪團隊陪伴走訪新北、新竹與南投等地，試圖透過DNA檢驗與現地回溯撿拾蛛絲馬跡，過程中也感受台灣人熱情與溫暖。

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（中央社記者曾以寧、吳睿騏、林長順台北12日電）8月12日清晨，雅斯敏在48年前被送往比利時的同一天，入境台灣，盼尋親生父母。當年出養人翁節敦的信件，留下了她的身世線索，卻也連結到當年一宗販嬰案。

「親愛的小謙，你爸服兵役時，駐在新竹，被派輪流採購伙食，每早駕卡車到市場，漸漸與一精明美麗能幹的村女熟識，她每早挑著家裡出產各式果菜進城的賣……不久倆人墜入愛河，未待雙方父母同意而同居了，翌年生下了頭胎，那就是你，視同心肝寶貝，函告雙方家長，女的同意，男的遭到你祖父嚴辭拒絕，絕不承認，退役後，夫婦經營小生意，把你送到本院……」

雅斯敏（Yasmine Martin），或名翁仁義，小名小謙或小倩，憑著近50年前出養人翁節敦留下的信，從比利時來到台灣尋親。當年信上標註「福音育幼院」，地址是「台北市中山南路3號」，正是位於如今濟南長老教會的主日學教室建築。

比利時婦人雅斯敏回台尋親，2024年8月13日重返濟南教會旁台北福音育幼院舊址，拿著被送養時的照片試著比對拍照位置。中央社記者裴禛攝 113年11月12日

走進兒時生活過的地方，雅斯敏拿著曾在這裡拍下的照片四處比劃：當年和這2個男孩一起在這裡翻牆、摔破皮，吃不飽爬窗溜進廚房偷食物吃，因沒有制服穿而躲在廁所裡逃課……種種回憶娓娓道來。

只是她已長大，也步入人生下半場，站在2樓俯瞰大廳，她感慨說，當年看似廣闊的建築，現在竟顯得「好普通」。當年會在樹下等著撿果實，拿去賣錢賺外快的芒果樹，如今仍然屹立。

雅斯敏回憶，當時翁節敦和他女兒一家人，都與育幼院的十幾個孩子們一起住在主日學教室2樓。平日裡翁節敦的妻子一手包辦洗衣、燒飯、打掃等照顧大小事。孩子們每天早上吃1片麵包當早餐，過街去對面公園玩，因為雅斯敏是當時年紀最大的孩子，也跟著學習家務，有時也幫忙照顧其他孩子。

談著這些過往，雅斯敏不禁哽咽。

影片來源：中央社

小時候，她與翁節敦的孫女關係很好，「也許他們對我有點偏愛，因為我在那裡待了很久，年齡也和她差不多。」甚至到了比利時以後，雅斯敏會收到翁節敦孫女的來信，關心她過得好不好、要講法文會不會很辛苦、有沒有人陪她玩？

然而，這些溫馨的日常，卻在雅斯敏找到翁節敦寄給養母的信件、經朋友協助翻譯讀懂之後，開始變質。「我不知道他們的照顧，是不是僅僅因為我是他們的搖錢樹」，雅斯敏發現，每次翁節敦寄信給養母都會要錢，養母也一直寄錢過去，讓她不禁懷疑，自己是不是翁節敦的「錢包」。

畢竟，在雅斯敏的記憶中，一直都記著躺在床上，父親俯下身說「有一天我會來接你」的臉龐；她也記得媽媽哭著離開育幼院台階前的樣子。養母留下的信件中，也確實提及，親生父母曾經想從育幼院接回她，但因為無法支付翁節敦索要的照顧費用，只能把她留在那裡。

比利時婦人雅斯敏（Yasmine Martin）（右2）回台尋親，在濟南教會旁台北福音育幼院舊址，回顧兒時情況。中央社記者裴禛攝 113年11月12日

謊報棄嬰取得監護權 翁節敦包辦跨國販嬰

根據濟南教會建堂90週年紀念專書，「濟南長老教會」建造於日治時期，國民政府遷台後，考量當時這些講華語的基督徒沒有地方聚會，濟南教堂出借空間供他們聚會使用。牧師翁節敦因此帶領一些人在此成立「國語禮拜堂」，與濟南長老教會共用聚會空間。

翁節敦，根據雅斯敏被收養時的文件，出生於民國元年6月，省籍福建。濟南教會長老、南海興業股份有限公司總經理張智明接受中央社記者專訪時回憶，他是個身材精瘦的男人，晚年仍到中國、美國宣教，即使到了90多歲仍然硬朗，每天都規律運動。

除了使用濟南教會的教堂舉行禮拜，當時翁節敦也利用主日學教室建築，開辦「台北福音育幼院」，雅斯敏就是在這個時期，被送到這裡。

現今只要是在醫院、診所或助產所有孩子出生，不論活產或死產，接生人員都必須在孩子出生後7日內將相關資料通報當地戶政及衛生主管機關。然而，這項「新生兒通報」規定，民國80年代才開始；在這之前，新生兒的戶籍資料，仰賴新生兒親屬親自到戶政機關通報。

翁節敦正是利用了這項漏洞，獲得孩子的監護權。

回台尋親的比利時婦人雅斯敏接受中央社專訪。她在台灣出生，48年前被非法出養到比利時，身世線索連結到當年一宗販嬰案。中央社記者裴禛攝 113年11月12日

根據法院判決書，翁節敦約於民國40幾年在中山南路3號設立福音育幼院，60年2月間遷往台北縣三重市（已改制新北市三重區）仁愛街，專門招收棄嬰與孤兒；因曾多次要求領養人捐贈數十到數百美元不等的鉅額保育費，遭到檢舉，爆出謊報棄嬰等問題。

檢調調查發現，翁節敦曾於民國62年間明知託養於育幼院內的何姓與呂姓嬰兒均有父母，卻先後向三重市戶政事務所謊報為棄嬰，並申報新名字、從翁姓，並領取戶口名簿及戶籍謄本。

對於謊報棄嬰案，翁節敦在法院審理時辯稱，呂姓女嬰的母親是小偷，當時關在監獄中，呂母跟他說希望將女兒託養在好的家庭；至於何姓嬰兒的母親曾經答應每個月要繳新台幣1000元的保育費，2年來始終沒有給，所以才把2名嬰兒申報為棄嬰並改名。

兒童及少年收養資訊中心督導黃慈音說明，當時收養是採「認可制」，只要當事人合意成立書面契約，經法院認可就產生效力；直到92年，才增定機構收養制度與出養必要性審核。換言之，翁節敦只要取得孩子的監護權，就能直接決定出養與否和收養者是誰。

在1973年寫成的「臺灣之兒童福利機構」一書中記載，搬到三重的「福音育幼院」照顧著40名孤兒，其中有孩子已經就讀高二。

與48年前出國同日返國門 落淚盼尋回親人

雖然在4歲時，遠在比利時的養母就已經表達有意願領養，但因「文書作業不順利」，台灣的家長一直未表達同意，雅斯敏又在育幼院多留了幾年，也因此，在翁節敦所寄的照片中，她總是身高最高的那個孩子。

民國64年12月23日，雅斯敏的養母與翁節敦台灣台北法院進行公證，正式完成收出養程序。年僅8歲的她，在不會說任何法語的情況下，在空服員帶領下搭上飛機，飛往完全未知的國度比利時。

語言不通、教育程度比不上同學，又有著不同的外貌，雅斯敏在學校遭到了嘲笑、霸凌與歧視。她拚盡全力，短短8週內學會說法文，但也因此捨棄了母語，那些曾經發生在台灣的一切，被她埋入記憶深處，殘破碎裂。

直到今年8月12日的清晨，雅斯敏在先生里昂布朗柯（Rafael Leon Blanco）與兒子馬龍（Marlon）的陪同下，搭乘中華航空公司C-I62班機飛抵桃園國際機場，她才再次踏上這片土地。

經過長途飛行的雅斯敏心情明顯因抵台而開心，但不停把玩外套的雙手，卻洩漏了她近鄉情怯的緊張情緒，不時左右觀望的雅斯敏，故鄉的一切對她來說，是曾經熟悉卻又陌生的感受。

再度踏上故鄉土地，雅斯敏燦笑得像個孩子般，頻頻豎起大拇指說 good，直到海關人員完成證照查驗，在護照蓋上入境查驗章後，她才情緒潰堤。

雅斯敏向中央社記者展示護照內頁，說著「 I am in Taiwan,now.（現在我在台灣）」，只是，一語未畢，再也忍不住的淚水就奪眶而出，一旁的丈夫貼心抱著她安慰。

比利時婦人雅斯敏向中央社記者展示護照上的入境查驗章說I am in Taiwan now，語未畢就再也忍不住，淚水奪眶而出，圖為8月12日抵台時拍攝。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年11月12日

整理情緒後，雅斯敏說，這是她被比利時養母收養、相隔48年後第一次回到台灣，更令人欣喜的是，抵達台灣的8月12日，也正是當年她離開台灣的日子。

護照蓋章放行通關，「對我來說是件非常重大的事情」，當年雅斯敏是被「非法」送離台灣，現在，台灣的官方人員在她的護照蓋上入境查驗章，這一次，她是合法的回到故鄉。

布朗柯說，雅斯敏了解身世後，很認真收集資料了解台灣的一切，像是美食、語言等。雅斯敏也害羞的向記者展示她練習許久的中文，小心翼翼、一字一句說著「大家好，我是雅斯敏」，說完又像個孩子般開心的笑了。

雅斯敏表示這次來台停留兩週，負責檢驗DNA的警察、新竹當地村長等人都是她要拜訪的對象，希望能找出線索，尋回親人。（編輯：陳清芳）1131112

比利時婦人雅斯敏（Yasmine Martin）（左）結束台灣尋親之旅，在友人協助下要搭機回比利時，搭機前還特別拿國旗拍照，感謝台灣人民熱情協助。圖為8月25日離台時拍攝。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年11月12日

比利時婦人雅斯敏（Yasmine Martin）（左）8月25日結束回台尋親之旅，當時DNA（去氧核糖核酸）檢測結果雖尚未出爐，但心情明顯輕鬆愉悅，進管制區搭機前與先生里昂布朗柯（右）以可愛表情與手勢道別台灣。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年11月12日

比利時婦人雅斯敏（Yasmine Martin）（右）相隔48年，在先生里昂布朗柯（左）與兒子馬龍（中）陪伴下首次回到台灣，緊張之餘也難掩興奮之情，圖為8月12日抵台時拍攝。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年11月12日