雅斯敏尋親5 / 雅斯敏南投尋親 竹山戶所過濾8代逾300人助圓夢

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自幼遭非法送養國外的比利時婦人雅斯敏睽違近半世紀，重返出生的原鄉台灣，尋找生父、生母線索，中央通訊社採訪團隊陪伴走訪新北、新竹與南投等地，試圖透過DNA檢驗與現地回溯撿拾蛛絲馬跡，過程中也感受台灣人熱情與溫暖。

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）由於跨海尋親的比利時婦人雅斯敏生父可能來自南投縣，竹山鎮戶政事務所過濾8代超過300人資料，協助雅斯敏與可能的親屬檢驗血緣關係，這些人們也以幫助的心協助雅斯敏圓夢。

雅斯敏（Yasmine Martin）透過可能有血緣關係但已移民美國的80多歲堂姑，取得生父「可能來自南投」、「陳姓」與「可能有親戚曾任鹿谷鄉長」等模糊資訊；駐歐盟兼駐比利時代表處協助不會中文的雅斯敏尋親，進一步聯繫竹山戶所，南投縣政府民政處長林琦瑜獲知後也表達關心。

竹山戶所今年曾協助一對分散近30年兄妹團圓，引發民眾迴響，讓竹山戶所「一戰成名」；竹山戶所主任梁坤勇接獲訊息後，與戶所人員葉展維、柯孟妏著手過濾8代超過300人資料，甚至製作可能的親族關係樹狀圖。

「一開始我們滿有把握」，梁坤勇告訴中央社記者，40、50年前戶政資料算充足，但調出戶政表單完全無雅斯敏生父、生母資料，線索中斷，轉以80多歲堂姑為另一個起點，擴大範圍查找。

竹山戶所溯源到80多歲堂姑高祖輩，再往下以雅斯敏生父可能出生年次、服役年齡鎖定幾名對象，但鎖定對象已離世，詢問配偶、家人是否知道陳年往事也得到否定答案，只能等雅斯敏造訪戶所時，主動請求能否檢驗DNA（去氧核糖核酸），再由戶所聯繫鎖定對象的後代直系子女，了解是否願意協助檢驗。

雅斯敏與丈夫、兒子、翻譯8月19日帶許多當年信件到竹山戶所，梁坤勇拿出過濾數百人後的簡易系統圖，向雅斯敏說明查找過程，雅斯敏主動提出希望與可能的林姓鎖定對象兒子檢驗血緣關係，梁坤勇也當場致電給先前已建立聯繫、可能與雅斯敏有姊弟關係的林姓男子，林姓男子也表達同意。

此外，梁坤勇、葉展維依系統圖內親族資料、出生年次、入伍服役年齡20歲與當兵時是「採買」等線索，認為已過世陳姓男子也可能是雅斯敏生父，雖然陳姓男子親友、配偶都認為不可能，仍願意協助採驗。

新北市政府警察局刑事鑑識中心警務正蘇愷安8月31日利用假日到南投，經梁坤勇協助安排，陸續到南投市林姓男子、竹山鎮陳姓男子的兒子住處採集口腔檢體以檢驗血緣關係。

不過，一番周折後的檢驗結果仍無法研判血緣關係，蘇愷安向梁坤勇說明，同父異母親子關係本來就很疏遠，且可供比對樣本數太少，親子指數「無法研判」。

林姓男子對中央社記者表示，父親曾在連江縣東引鄉當兵、非雅斯敏所指可能在新竹服役，但以「能夠幫忙就幫忙」心態配合檢驗血緣關係；竹山陳姓男子也說，不了解雅斯敏過去，但接獲聯繫就特地回竹山一趟接受採驗，算是「幫人家完成心願」。

付出許多心力過濾資料、建立關係圖，以「挑戰自己」形容尋親任務的葉展維說，獲得線索很有限，透過翻找手抄本戶政資料、電話訪查可能對象與詢問親友等方式，一步一步縮小範圍，過程中雖曾受不好態度、最終也沒找到人，「就算沒找到，也是把能排除的人先排除」，至少往成功又前進一步。（編輯：李明宗）1131112

比利時婦人雅斯敏（Yasmine Martin）（右4）尋找生父，8月19日造訪南投縣竹山鎮戶政事務所，戶所主任梁坤勇（左4）、戶所人員葉展維（左）、柯孟妏（左2）向雅斯敏說明查找過程後合影。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年11月12日