兄妹都送人領養分別20多年 竹山戶政所助相認團圓

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（中央社記者吳哲豪南投1日電）30歲林女1歲被送領養，養父臨終才告知親生父母及兄弟姊妹的事情，林女20歲開始尋找家人；10年後，在南投竹山戶政事務所協助下，找到也被領樣的哥哥，兄妹昨天在竹山戶政所相認，場面溫馨。

南投縣竹山鎮戶政事務所發布新聞稿指出，家住南部的林女1歲時被送領養，但養父直到臨終前才告知有關親生父母及兄弟姊妹的事情；林女10年前開始尋找親生父母及兄弟姊妹，雖曾透過高雄市戶政事務所協尋，卻都無下文。

竹山戶政事務所指出，林女最近透過認識的警察友人和戶政所聯絡，戶政所人員昨天根據女子提供資料協尋，雖然找不到女子生母，卻找到一樣被人領養的林女哥哥，剛好林女哥哥也在南投縣工作，接到通知立即趕到戶政所，與妹妹相認。

林女與哥哥2人相隔20多年才團圓，除相互關心對方近況外，林女哥哥也說，當年因母親沒有謀生能力，所以將妹妹送人收養，他也曾在高雄尋找妹妹下落，但都沒結果，沒想到有一天能在戶政所見到。

林姓兄妹也感謝竹山戶政所人員協助，讓他們兄妹團圓，心中不再有遺憾。（編輯：陳仁華）1130501