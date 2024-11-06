文化＋「島嶼文化事」電子書發表 藝文座談11/7登場

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（中央社台北6日電）文化＋雙週報出版電子書「島嶼文化事．臺灣藝文百景」，7日將於國家書店舉辦「臺文新聲永續座談」，邀請創作歌手曾立馨、前衛出版社主編鄭清鴻及台語推廣者王昭華，分享台語日常實踐。

「文化＋雙週報」今年持續關注台劇影視、表演藝術界永續議題、台語文書寫及出版、台灣古蹟保存等地方文化故事，集結成「島嶼文化事．臺灣藝文百景」一書。

全書分作「台劇職人誌」、「綠色覺醒」、「老屋保衛戰」、「台文新聲」、「文化天際線」共5章節，採epub格式出版圖文影音電子書，並同步在全國各大電子書平台上架，包含amazon、BOOKWALKER、HAMIBOOK、momoBOOK電子書、Readmoo讀墨、Taaze讀冊生活等平台。

本次活動焦點座談將由中央社資深藝文記者邱祖胤主持，邀請前衛出版社主編鄭清鴻及台語文推廣者王昭華，共同展開「臺文新聲永續」的跨界對談。

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鄭清鴻長年關注台語文發展及推廣，更規劃出版一系列台文翻譯世界文學經典叢書；王昭華曾發行台語個人專輯「一」，也曾獲得「台灣文學獎台語散文金典獎」。座談將就當代台語文學創作、出版等日常實踐，各自提出觀察，並分享對台語文發展的未來期許。

臺文新聲永續座談暨「島嶼文化事．臺灣藝文百景」電子書發表會活動匯聚音樂、議題對談，歡迎各界踴躍報名，免費線上報名資訊請洽：https://www.accupass.com/go/cnaculture2024。（編輯：龍柏安）1131106