大馬首相安華賀川普勝選 盼促進兩國人民共同利益
2024/11/6 19:46
（中央社記者黃自強吉隆坡6日專電）美國總統大選持續開票，美國共和黨總統候選人、前總統川普可望重返白宮，馬來西亞首相安華今天祝賀川普勝選，並期待將與新任美國總統密切合作，促進兩國人民的共同利益。
安華（Anwar Ibrahim）於社群媒體平台臉書貼文表示，美國是馬來西亞最大的外資來源，並在亞太地區扮演要角。身為2025年東南亞國家協會（ASEAN）輪值國主席，馬來西亞希望美國能對其與東南亞國家的交往互動，注入新的活力。
安華指出，川普重磅回歸，贏得美國總統大選，這一嶄新篇章也帶來契機，「我們將秉持樂觀、合作精神向共同目標邁進」。
他也呼籲美國運用其舉足輕重的影響力，協助終結在巴勒斯坦和烏克蘭遭遇的慘烈暴力與生命損失。（編輯：張芷瑄）1131106
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