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馬航MH370失蹤10年 安華：若搜索有成果將全力配合

2024/12/25 22:29
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（中央社記者黃自強吉隆坡25日專電）馬航MH370失蹤10年，馬來西亞當局原則同意重啟搜索，首相安華今天強調，如果搜索能取得期待已久成果，大馬政府將全力配合。

馬航MH370這架波音777客機載有227名乘客和12位機組員，原預計於2014年3月8日從馬來西亞吉隆坡飛往中國北京，但航行途中改變航線竟離奇失蹤。

新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，MH370事件迄今仍是航空史上最大謎團之一，外界對這起事件有各種說法與猜測。

安華（Anwar Ibrahim）今天下午在社群媒體平台臉書（Facebook）貼文表示，馬航MH370班機從雷達離奇消失逾10年，迄今仍有許多疑問與謎團未解。

他指出，這起事件不僅是受害人家屬與親屬，即使是一般人民也有權獲悉所有疑問的答案。如果搜索成功，並取得期待已久的成果，大馬政府將全力配合。

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交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）證實，大馬當局於13日原則上接受美國海床探索公司「無限海洋」（Ocean Infinity）提議，同意繼續搜索MH370班機。

大馬媒體報導，這次搜尋聚焦南印度洋約1萬5000平方公里的新區域，如果沒有發現飛機殘骸，政府不支付任何費用。美國海床探索公司「無限海洋」曾於2018年進行MH370班機後一次的搜索任務。（編輯：唐佩君）1131225

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