【文化普拉斯】「台味」設計席捲奧運！珍奶與雞排徽章向世界介紹台灣

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：王寶兒／中央社記者

主題：文化+雙周報【第167期】設計加料，珍奶出擊

今年巴黎奧運期間，不只台灣選手的優秀表現亮眼，珍珠奶茶徽章也成為巴黎群眾焦點。然而，如此搶手的珍奶徽章，不是出自知名設計師之手，而是中華奧會督導，體育人出身的鄭鈞銘。憑藉希望讓體育賽事更圓滿的心，鄭鈞銘打造出這款徽章，讓陌生人見到台灣選手第一句都喊：Taiwan!Bubble! 乘著這股熱潮，帕運推出雞排徽章，巴黎時尚家居展也出現珍珠奶茶冰棒鑰匙圈，這些「台味」美食，透過創意設計力，讓平凡事物成功登上國際舞台。

本期《文化+雙週報》特別探討如何運用設計力呈現台灣特色。中央社記者王寶兒分享了採訪巴黎奧運、帕運期間，徽章設計者的經驗，了解他們如何將平凡的美食、茄芷袋，化身熱門文創小物，讓它們成為名片，向世界介紹台灣。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：艾昀熹

開場音樂演奏：邱景珩

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