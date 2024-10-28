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【文化普拉斯】傳統音樂與搖滾碰撞 百合花林奕碩創造獨特音樂路

2024/10/28 17:42（10/28 17:49 更新）
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百合花樂團主唱兼吉他手林奕碩（右）對音樂創作充滿熱情，近期推出第三張台語創作專輯「萬事美妙」。中央社記者徐肇昌攝 113年10月24日
百合花樂團主唱兼吉他手林奕碩（右）對音樂創作充滿熱情，近期推出第三張台語創作專輯「萬事美妙」。中央社記者徐肇昌攝 113年10月24日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：林奕碩／百合花樂團主唱兼吉他

主題： 百合花樂團第三張專輯「萬事美妙」 林奕碩的創作幕後故事

百合花樂團主唱兼吉他林奕碩，畢業於美術系，學習過傳統戲曲，也熱愛西洋搖滾音樂，他自認音樂風格偏向小眾，但他說在這個分眾的年代，「如果注定當不了周杰倫，你還是可以有你的一條路」。透過持續創作與努力，百合花樂團獲得金音獎和金曲獎的肯定，走出了獨特的音樂路。

本集我們將帶領聽眾走進林奕碩的創作世界，從他的學習經驗如何影響音樂曲風，到最新專輯「萬事美妙」創作過程中的幕後故事，一一為聽眾揭曉。收聽本集文化普拉斯，帶您一窺林奕碩的創作心路。

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：艾昀熹
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ林奕碩】

▶「文化普拉斯」FB圈粉：搜尋 文化普拉斯
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

影片來源：中央社
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