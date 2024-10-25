MLB世界大賽26日開打 道奇、洋基上演豪門對決

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（中央社記者陳容琛台北25日電）洛杉磯道奇將於明天在MLB世界大賽，與紐約洋基上演睽違43年的「豪門對決」，而道奇在首戰推派右投弗萊賀提掛帥先發，迎戰洋基王牌投手柯爾。

美國職棒大聯盟MLB世界大賽將於台灣時間26日點燃戰火，洛杉磯道奇在主場迎戰紐約洋基，由於洛杉磯、紐約是美國人口最多的兩大城市，加上在地職棒球隊都是歷史悠久、財力雄厚的勁旅，因此這場睽違43年在世界大賽的「豪門對決」，格外受到矚目。

道奇在世界大賽首戰推派右投弗萊賀提（Jack Flaherty）打頭陣，挑戰洋基王牌柯爾（Gerrit Cole），兩隊皆期望能夠率先開出紅盤。

而最備受球迷期待的，絕對是道奇日籍球星大谷翔平與洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）之間最有價值球員等級的同場較勁，兩人也在今天的賽前記者會互相稱讚對方，其餘包含道奇球星貝茲（Mookie Betts）、弗利曼（Freddie Freeman）及洋基球星蘇鐸（Juan Soto）、史丹頓（Giancarlo Stanton）的發揮，同樣是焦點。

有趣的是，身披道奇戰袍的大谷翔平、山本由伸，兩名日籍球星表現也引發日本球迷關注，為了避免與世界大賽直播「撞期」，甚至日本電視台決議延後播出知名動漫「航海王」的魚人島篇，此舉讓航海王超級粉絲、洋基內野手齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）笑說：「感謝這個決定，讓我能專注在棒球，而非航海王上。」（編輯：陳政偉）1131025