道奇隊抵韓大谷翔平新婚妻同行 球迷熱情接機

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）MLB洛杉磯道奇隊球員今天下午抵達韓國，在日、韓擁有大批球迷的日籍球星大谷翔平一現身，隨即引發熱烈歡呼。許多球迷從凌晨起就在機場守候，爭睹偶像風采。大谷新婚妻子這次也同行。

道奇隊選手團下午2時30分左右飛抵韓國仁川機場，除媒體外，也吸引大批球迷守候在入境大廳，甚至有許多人是從凌晨接完聖地牙哥教士選手入境後，就直接待在機場等候。

身著白上衣、黑色外套，反戴棒球帽的大谷翔平一出現在入境出口，就引發球迷熱烈歡呼。帶著100多人到場接機的大谷後援會長李在益（音譯）接受韓聯社訪問時表示，「雖然我沒有宗教信仰，但終於見到夢寐以求的選手，有種祈禱成真的感覺」。

除了舉著印有大谷照片巨大布條的韓國球迷，也有移居韓國、或特地飛來韓國的日本球迷到場，手拿應援牌接機，熱情呼喊應援口號。

包括大谷在內，道奇隊球員多數安靜地通過紅龍隔開的走道離開機場，未特別回應球迷們要求簽名的呼喊。但還是有幸運球迷同時獲得米勒（Bobby Miller）與賴克斯（Gavin Lux）兩人的簽名。

這次同行的大谷新婚妻子、日本前女籃球員田中真美子也引發話題。不久前公布結婚喜訊的大谷翔平起先未公布妻子身分，但在赴韓準備首爾開幕戰前貼出與田中的行前合照，這是兩人首次一同出現在大眾面前。

穿著一身黑衣的田中皮膚白皙，黑色中長髮紮在頸後，全程緊跟在大谷身後，微低著頭露出羞澀的笑容。

道奇隊3月20日與21日將在首爾，與聖地牙哥教士舉行開幕系列賽。據體育京鄉報導，道奇隊預計16日起為開幕賽預熱，17、18日分別與韓國職棒培證英雄及韓國棒球代表隊進行練習賽；聖地牙哥教士則會與韓國棒球代表隊LG雙子進行練習賽。（編輯：馮昭）1130315