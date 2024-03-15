更多編輯台推薦新聞：
美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂
國際

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平1/300
首頁 / 運動

道奇隊抵韓大谷翔平新婚妻同行 球迷熱情接機

2024/3/15 19:05（3/15 19:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
MLB日籍球星大谷翔平（後排中）15日抵達韓國仁川機場，妻子田中真美子（後排右3）緊跟在後，大批球迷熱情迎接。（共同社）
MLB日籍球星大谷翔平（後排中）15日抵達韓國仁川機場，妻子田中真美子（後排右3）緊跟在後，大批球迷熱情迎接。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）MLB洛杉磯道奇隊球員今天下午抵達韓國，在日、韓擁有大批球迷的日籍球星大谷翔平一現身，隨即引發熱烈歡呼。許多球迷從凌晨起就在機場守候，爭睹偶像風采。大谷新婚妻子這次也同行。

道奇隊選手團下午2時30分左右飛抵韓國仁川機場，除媒體外，也吸引大批球迷守候在入境大廳，甚至有許多人是從凌晨接完聖地牙哥教士選手入境後，就直接待在機場等候。

身著白上衣、黑色外套，反戴棒球帽的大谷翔平一出現在入境出口，就引發球迷熱烈歡呼。帶著100多人到場接機的大谷後援會長李在益（音譯）接受韓聯社訪問時表示，「雖然我沒有宗教信仰，但終於見到夢寐以求的選手，有種祈禱成真的感覺」。

除了舉著印有大谷照片巨大布條的韓國球迷，也有移居韓國、或特地飛來韓國的日本球迷到場，手拿應援牌接機，熱情呼喊應援口號。

包括大谷在內，道奇隊球員多數安靜地通過紅龍隔開的走道離開機場，未特別回應球迷們要求簽名的呼喊。但還是有幸運球迷同時獲得米勒（Bobby Miller）與賴克斯（Gavin Lux）兩人的簽名。

這次同行的大谷新婚妻子、日本前女籃球員田中真美子也引發話題。不久前公布結婚喜訊的大谷翔平起先未公布妻子身分，但在赴韓準備首爾開幕戰前貼出與田中的行前合照，這是兩人首次一同出現在大眾面前。

穿著一身黑衣的田中皮膚白皙，黑色中長髮紮在頸後，全程緊跟在大谷身後，微低著頭露出羞澀的笑容。

道奇隊3月20日與21日將在首爾，與聖地牙哥教士舉行開幕系列賽。據體育京鄉報導，道奇隊預計16日起為開幕賽預熱，17、18日分別與韓國職棒培證英雄及韓國棒球代表隊進行練習賽；聖地牙哥教士則會與韓國棒球代表隊LG雙子進行練習賽。（編輯：馮昭）1130315

延伸閱讀
大谷翔平IG限動發合照 前女籃球員田中真美子靠身旁大谷翔平妻子田中真美子曾來台比賽 世大運日本女籃奪銀成員大谷翔平透露對結婚還沒有實感 婚前與妻子靠電話遠距戀愛大谷翔平穿道奇球衣首秀 熱身賽第一場就開轟大谷翔平稱霸球場打破亞裔刻板印象 學者指成就超越林書豪李小龍
大谷翔平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
大谷翔平妻子田中真美子曾來台比賽 世大運日本女籃奪銀成員
172.30.142.209