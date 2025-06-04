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亞運棒球第2階段培訓隊名單出爐 7月開始集訓

2025/6/4 17:36（6/4 17:51 更新）
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中華棒協4日正式公布名古屋亞運棒球項目26人第2階段培訓名單，首要目標是9月在中國舉行的2025亞洲棒球錦標賽，預計7月21日起將展開集訓。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月4日
中華棒協4日正式公布名古屋亞運棒球項目26人第2階段培訓名單，首要目標是9月在中國舉行的2025亞洲棒球錦標賽，預計7月21日起將展開集訓。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月4日
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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華棒協今天公布2026年名古屋亞運棒球項目26人第2階段培訓名單，現階段首要目標為9月在中國舉行的亞錦賽，預計7月21日起在國訓中心展開集訓，並在8月赴日本打練習賽。

棒協今天表示，經過成棒選訓會議通過2026年名古屋亞運培訓隊第2階段培訓名單，培訓隊階段目標備戰今年的亞洲棒球錦標賽，將於7月21日起於國訓中心展開訓練；並預計8月中赴日本與日職二軍以及日本社會人球隊進行練習賽，備戰於9月21日至28日於中國平潭舉行的亞錦賽。

第2階段培訓隊陣中投手共有11人，包括呂昱廷、高偉強、楊尊凱、陽杰恩、林張子俊、林浩瑋、黃柏儒、吳逸平、黃翰克、林佾葳、王政浩；捕手共有3人，分別為吳松勳、蔡宗修及蔡瑋泰。

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內野手共選進7人，包括陳敏賜、王騰玉、林雨力、李亦崴、陳聖賢、黃柏叡及高育瑋；外野手則是有蔡智榆、楊振裕、潘俊宇、陳孝允、陳致語等5人。

教練團成員部分，棒協在3月底就公布名古屋亞運棒球項目台灣隊總教練由湯登凱擔任，另外還有打擊教練林加祐、投手教練姜建銘、內野教練陳偉志、外野體能教練呂祐華。（編輯：方沛清）1140604

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