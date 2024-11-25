12強賽台灣隊奪冠 大谷翔平發文恭喜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日綜合外電報導）世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0完封日本奪冠，青史留名，現場不僅許多日本球迷很有風度地向台灣球迷致賀，美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平也發文恭喜台灣。

世界12強棒球賽（WBSC Premier12）昨天台日爭冠，台灣隊林家正5局上轟出陽春砲後，隊長陳傑憲隨即補上3分砲，加上投手林昱珉、張奕等投手群封鎖，終場台灣隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，並斬斷日本隊國際賽的27連勝。

大谷翔平轉發世界棒壘球總會官方貼文。（圖取自instagram.com/shoheiohtani）

大谷翔平在社群平台Instagram限時動態轉發世界棒壘球總會（WBSC）官方貼文，文中照片可見台灣隊選手脫帽致敬，上頭金色英文字寫上「恭喜！世界冠軍」。東京巨蛋官網也發文寫道：「恭喜台灣！」

捷克棒球協會（Czech Baseball Association）也在社群媒體X發文恭喜台灣隊打出一場漂亮的冠軍賽，文中還附上中華民國國旗。

棒球強國古巴全國體育網站BaseballdeCuba在賽前的X發文也可見中華民國國旗，賽後也發文說台灣隊創造歷史。（譯者：陳正健、盧映孜/核稿：蔡佳敏）1131125