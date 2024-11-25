12強賽台灣隊奪冠 大谷翔平發文恭喜
2024/11/25 08:31（11/25 08:59 更新）
（中央社台北25日綜合外電報導）世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0完封日本奪冠，青史留名，現場不僅許多日本球迷很有風度地向台灣球迷致賀，美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平也發文恭喜台灣。
世界12強棒球賽（WBSC Premier12）昨天台日爭冠，台灣隊林家正5局上轟出陽春砲後，隊長陳傑憲隨即補上3分砲，加上投手林昱珉、張奕等投手群封鎖，終場台灣隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，並斬斷日本隊國際賽的27連勝。
大谷翔平在社群平台Instagram限時動態轉發世界棒壘球總會（WBSC）官方貼文，文中照片可見台灣隊選手脫帽致敬，上頭金色英文字寫上「恭喜！世界冠軍」。東京巨蛋官網也發文寫道：「恭喜台灣！」
捷克棒球協會（Czech Baseball Association）也在社群媒體X發文恭喜台灣隊打出一場漂亮的冠軍賽，文中還附上中華民國國旗。
棒球強國古巴全國體育網站BaseballdeCuba在賽前的X發文也可見中華民國國旗，賽後也發文說台灣隊創造歷史。（譯者：陳正健、盧映孜/核稿：蔡佳敏）1131125
延伸閱讀棒球12強賽台灣4比0奪冠寫歷史 日本27連勝終結圖輯／12強賽台灣棒球攀世界之巔 奪冠時刻止不住淚12強台灣隊長陳傑憲獲MVP 淚喊：我們創造歷史 這座冠軍是奇蹟12強台灣奪冠外媒形容「最偉大夜晚」讚陳傑憲無所不能圖輯／12強賽台灣奪冠奇幻旅程 棒壇新生代擊退美日寫歷史現場見證台灣隊奪冠 球迷哽咽：感謝選手們帶來的感動慶祝台灣12強奪冠 4大超商與家樂福祭飲料零食優惠
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
日本隊痛失12強連霸 監督「井端辭職」成熱門關鍵字