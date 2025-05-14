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頂級強投史金斯出戰WBC 扛美國隊王牌投手

2025/5/14 09:36（5/14 09:42 更新）
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美國職棒大聯盟海盜隊強投史金斯。（圖取自instagram.com/paulskenes）
美國職棒大聯盟海盜隊強投史金斯。（圖取自instagram.com/paulskenes）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）美國職棒大聯盟海盜隊強投史金斯今天宣布，將代表美國隊出戰2026年世界棒球經典賽。總教練戴羅沙說，期待冠軍賽「把球交到他手上」。

史金斯（Paul Skenes）年僅22歲，大聯盟生涯第2年，卻已經是世界頂尖的超級投手。他是去年國家聯盟新人王得主，大聯盟官網報導他將為美國隊效力時，以「地球上最強投手之一」形容。

史金斯今天在大聯盟官方電視頻道MLB Network節目現身，表態願意為美國隊效力。節目主持人兼球評戴羅沙（Mark DeRosa）正是2026年經典賽的美國隊總教練。

這是紐約洋基重砲賈吉（Aaron Judge）表態參戰之後，經典賽美國隊的另一重大宣布。

戴羅沙在節目上說，搞定賈吉之後，下一個招募的對象就是投手。他打電話告訴史金斯「我在打造一支夢幻隊，你就是我的先發輪值一員」，史金斯二話不說就答應了。

史金斯讀過美國空軍官校，從軍背景使他對於為國效力充滿熱情。史金斯說：「我讀高中的時候，以為現在我這年紀應該是在開戰鬥機，而不是在大聯盟對戰世界頂尖選手。」

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史金斯在大學的時候轉換跑道，決心成為職棒球員，他說：「大二那年我意識到，之後還能為國效力，有的人30歲、40歲才當上軍官，但棒球就不一樣了，沒有人30歲才進職棒。」

史金斯12歲曾經代表美國隊，在墨西哥比賽。史金斯2022年以大學生的身分，到荷蘭阿姆斯特丹參加哈連盃棒球邀請賽，他說那次沒拿到金牌，這次經典賽目標幫美國隊拿下金牌。（編輯：張芷瑄）1140514

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