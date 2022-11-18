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賈吉轟破紀錄奪美聯MVP 史密特稱霸國聯

2022/11/18 09:03
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（中央社紐約17日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天公布年度最有價值球員（MVP）得獎名單，以62轟刷新美聯紀錄的賈吉成為美聯MVP，國聯MVP則由史密特獲得，兩人都是生涯首度獲得這項殊榮。

美聯今年的MVP之爭，因天使二刀流球星大谷翔平與洋基重砲「法官」賈吉亮眼表現而成為話題，「既生瑜，何生亮」堪稱是這場MVP之爭最佳寫照。

紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）本季締造歷史，成為MVP大熱門，他在本季揮出62支全壘打超越馬瑞斯（Roger Maris）改寫美聯單季最多轟紀錄。除拿下美聯全壘打王，他掃進131分打點是美聯打點王、打擊率3成11美聯第2，差點達標打擊3冠王。

洛杉磯天使日籍「二刀流」好手大谷翔平去年拿下美聯MVP，要爭取2連霸的他本季成為MLB史上首位投球局數與打席數都達規定門檻的選手。本季他揮出34支全壘打、95分打點、盜壘成功11次，還拿下15勝9敗，防禦率2.33的成績，賞給對手219次三振。（譯者：李晉緯）1111118

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