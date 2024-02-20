蘇鐸轉戰洋基春訓亮相 球季後去留暫時賣關子

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（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）美國職棒大聯盟強打者蘇鐸本季轉戰紐約洋基，今天赴春訓基地報到。賽季結束後就能成為自由球員的他不願多談去留，強調專心打球，助球隊爭冠，合約交給經紀人操心。

蘇鐸（Juan Soto）戴著洋基球帽、身著印有「世代級蘇鐸」字樣的T恤，在佛羅里達州洋基春訓基地出席記者會，被問到是否考慮長期續留時回答：「我們要先了解洋基球團、這座城市、在紐約打球的感覺如何，再做出決定。」

蘇鐸具備長打實力，擅長靠保送上壘，是洋基休賽季補強打線的關鍵拼圖。他轉戰洋基後簽下3100萬美元一年約，賽季結束後可投入自由球員市場測試身價，洋基以包含農場大物投手的包裹將他從聖地牙哥教士換來，是否只能用一季，充滿變數。

蘇鐸在記者會被問到自由球員話題時，一律以交給經紀人波拉斯（Scott Boras）打點回應，強調自己專注在本季場上表現，致力幫助球隊贏球、奪冠。

波拉斯以合約談判不輕易讓步，盡力替客戶爭取最優渥合約著稱。上季國家聯盟賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）、助德州遊騎兵奪冠的左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、獲國聯東山再起獎的外野手貝林傑（Cody Bellinger）等自由球員春訓展開時東家未定，他們都是波拉斯的客戶。

蘇鐸成名甚早，21歲隨華盛頓國民初嘗奪冠滋味，生涯6季上壘率0.421，是大聯盟同期最會上壘的打者。外界預期，25歲的他若選擇投入自由球員市場，將能拿到與洛杉磯天使巨星楚勞特（Mike Trout）12年總額4.265億美元相當、甚至更肥的長約。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）上週坦言，提前以長約綁住蘇鐸的機率偏低，蘇鐸很可能在球季後成為自由球員。

即使如此，洋基去年12月仍決定犧牲投手深度，換取蘇鐸可能只貢獻一季的火力，關鍵在於洋基上季打擊低迷，戰績82勝80敗，2016年以來首次未能闖進季後賽。

蘇鐸上季35轟、109分打點，改披洋基戰袍後，預料與2022年以62轟締造美聯單季全壘打紀錄的隊長賈吉（Aaron Judge）在打線串連。洋基總教練布恩（Aaron Boone）近期暗示，蘇鐸可能打第2棒，賈吉往後調到第3棒。

蘇鐸說，還不知道新賽季會打第幾棒。洋基打擊實力堅強，無論排在哪一棒，他都沒有意見。

談到與賈吉串連前景，蘇鐸說：「肯定會很有趣。我們的選球能力都很強，不是連選2個保送，就是連揮2支落在外野空檔的安打。如果我排在他前面打擊，我會盡可能嘗試上壘，讓他好好發揮長打實力。」（編輯：郭中翰）1130220