MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄

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（中央社紐約4日綜合外電報導）剛出生就被拋棄，自陳「在養母心裡長大」的MLB重砲賈吉，在養父母的關愛與教育下，一步一腳印踏上大聯盟舞台，並在今年以一支支的全壘打，打出足以被載入史冊的優異表現。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基強打賈吉（Aaron Judge）今天作客德州遊騎兵時，在首局揮出本季第62轟，刷新美國聯盟單季最多全壘打紀錄。

30歲的賈吉本季全壘打大爆發，正在與日籍「二刀流」球星大谷翔平爭奪美聯年度最有價值球員（MVP）。他在今天創下單季62轟紀錄前，已成為MLB史上第6位達單季60轟的球員，之後又追平洋基名將馬瑞斯（Roger Maris）高懸61年的單季61轟紀錄。

9月28日，洋基在客場與多倫多藍鳥進行3連戰的最後一場比賽，雙方前6局打完以3比3戰成平手，7局上半無人出局、1人在壘的情況下，洋基的「法官」賈吉站上打擊區。

他在滿球數的情況下，將藍鳥左投梅沙（Tim Mayza）一記94.5英里的伸卡球，轟出藍鳥主場羅傑斯中心（Rogers Centre）左外野大牆，讓洋基5比3超前，並在最終以8比3收下勝利。

這一支全壘打，讓賈吉追平馬瑞斯1961年創下的單季61轟美聯紀錄。過去，MLB只有3人能在單一球季揮出比賈吉更多的全壘打。其中，邦茲（Barry Bonds）曾在2001年揮出73轟，麥奎爾（Mark McGwire）分別於1998年、1999年揮出70支、65支全壘打，索沙（Sammy Sosa）曾於1998年、2001年、1999年分別擊出66轟、64轟、63轟。但邦茲、麥奎爾、索沙身處禁藥年代，連帶使他們的表現受到質疑，這也讓賈吉成就顯得更難能可貴。

賈吉那顆別具意義的全壘打球掉進藍鳥的牛棚，並在藍鳥牛棚教練布希曼（Matt Buschmann）交給洋基後回到賈吉的手上，賽後他毫不考慮的，把球送給前來看他追逐紀錄的「媽媽」。

如同法官落槌為司法案件做出判決般，在棒球場上經常一棒霸氣為比賽勝負定調的「法官」，帶著微笑將球交到「母親」手裡，接著這名身高201公分的巨漢彎下腰，給了她一個深情的擁抱，感謝她長年來對自己的支持，及一切他原本可能不會擁有的愛。

賈吉在受訪時提到，沒有家人，他什麼也不是，「家人是我的一切，他們是我能在這裡、能享有這一切的原因」。

會有如此深刻的感受，是因為賈吉在出生後就被棄養，如今他口中的「爸媽」，其實是他的養父母。賈吉在自己10歲的時候，開口詢問「爸媽」為何自己與他們長得不像，才知道自己真實的身世。

得知實情後，賈吉並未感到怨恨，因為這對美國加州的退休教師夫婦，給了賈吉無盡的愛，並造就了今天在歷史留名的賈吉。

至今都不知道親生父母是誰的賈吉，曾告訴「新聞日報」（Newsday）說，他從未打算去找他的生父生母。他說：「我是有父母的，他們是養育我長大的人。有些孩子在媽媽的肚子裡長大，我則是在媽媽（指養母）的心裡成長。從我還是小寶寶的時候，她就給我滿滿的愛與關懷。」

身材高大的賈吉，高中時就展現運動天賦，是棒球、籃球、美式足球的「3棲」好手，但因為對棒球的熱愛，及養父母的支持，因此決定走上棒球路。

奧克蘭運動家曾在2010年選秀會首輪第31順位選了賈吉，但他決定先進大學，直到2013年被洋基在選秀會首輪第32順位選上，他才成為職業球員。2016年賈吉首度站上大聯盟舞台，首打席就揮出全壘打，讓球迷就此記住他的名字。

隔年，獲得完整出賽機會的賈吉，全年打了155場比賽，轟出打破大聯盟新人紀錄的52支全壘打，成為美聯全壘打王，並繳出打擊率2成84、114分打點的成績單，季後獲全票肯定，拿下美聯新人王。

之後他連兩年敲出27支全壘打，但2020年因傷只出賽28場，打擊率2成57，另有9支全壘打、22分打點的成績。

2021年賈吉傷癒復出，有39轟、98分打點的成績，打擊率2成87。

今年有媒體報導，賈吉拒絕洋基開出的7年2.135億美元延長合約，當時有美國記者曾說：「有信心是好事，但讓我們面對現實，他（指賈吉）可不是楚勞特（Mike Trout）。」

即便續約談判未果，也或多或少面臨外界質疑，但賈吉用成績說話，今年的全壘打產量海放後面的追兵，也曾有機會成為美聯10年來第一個打擊率、全壘打、打點「3冠王」，率洋基坐上美聯東區龍頭寶座，接下來就看他能帶領洋基在季後賽走多遠，及球季結束後，各隊對他的追逐戰了。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1111005