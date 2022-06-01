洋基賈吉精采守備 沒收大谷翔平全壘打[影]

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（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平今天原有機會開轟，卻遭洋基「法官」賈吉精采守備沒收。洛杉磯天使投手罩不住、打線低迷，終場1比9不敵紐約洋基隊，苦吞6連敗。

前一戰單場雙響的大谷翔平1局上將球擊向中外野深處，賈吉（Aaron Judge）退到牆前，抓準時機一躍而起，將這記可能形成全壘打的深遠飛球接進手套。全場球迷歡聲雷動，洋基先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）鬆一口氣。

暫居大聯盟全壘打王的賈吉比賽後段又以守備防止球隊失分。8局上，天使一人出局攻占二、三壘，大谷翔平擊出中外野不算深遠的飛球，賈吉接到後迅速回傳本壘，天使跑者不敢越雷池一步，這球未能形成高飛犧牲打。

大谷翔平全場4打數1安打，4局上遭三振，6局上揮出在右外野邊線附近落地的二壘安打，連續第2場有安打。

洋基此役痛擊天使先發投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）。1局下憑著黎卓（Anthony Rizzo）、托瑞斯（Gleyber Torres）各一支二壘安打攻下2分，新加盟的卡本特（Matt Carpenter）接著以2分砲錦上添花；勒梅休（DJ LeMahieu）2局下接力揮出帶有打點的二壘安打，洋基再下一城。

辛德賈德僅投2.1局就丟5分，吞下賽季第3敗。

洋基全場敲出13支安打，打線不放過天使後援投手，6局下靠著野手選擇及賈吉高飛犧牲打再得2分，捕手崔維諾（Jose Trevino）8局下補上一發2分砲。

蒙哥馬利延續開季以來穩定表現，主投7局僅被敲4支安打，被瑞吉福（Luis Rengifo）揮出陽春砲失一分，在隊友凶猛火力支援下，本季勝投總算開張。

此役是天使與洋基3連戰首場比賽。洋基回到主場止住2連敗，保有大聯盟最佳戰績；天使6連敗後離美國聯盟西區排頭愈來愈遠，「二刀流」大谷翔平預定系列賽最後一場以先發投手身分上陣，生涯第2度在洋基球場登板主投。（編輯：韋樞）1110601