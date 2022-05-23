大谷翔平敲出443英尺大支全壘打 美日合計150轟出爐[影]

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22日大谷翔在首局就揮出全壘打，率隊4比1擊退運動家，這是他本季至今最大支的全壘打，也是他美日通算第150轟。（共同社）

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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）天使今天擔任先發第1棒的大谷翔平展現核彈頭威力，在首局就揮出全壘打，率隊4比1擊退運動家。這是大谷翔平本季至今最大支的全壘打，也是他美日通算第150轟。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天在主場迎戰奧克蘭運動家，日籍「二刀流」好手大谷翔平擔任天使指定打擊，打開路先鋒的第1棒。

大谷翔平此役的1局下半，相中運動家先發投手一記75英里的曲球，一棒將球轟出中外野方向全壘打牆，讓天使先馳得點。

大谷翔平這支全壘打是他本季第9轟，飛行距離達443英尺，是他本季至今最「大支」的全壘打，也是他美國、日本職棒生涯加起來的第150支全壘打。

今天這場比賽，大谷翔平5打數2安打，有1分打點進帳，目前的打擊率是2成59。

2下天使靠楚勞特（Mike Trout）帶有打點的安打再添1分，馬許（Brandon Marsh）5下的安打掃回天使今天的第3分，7下楚勞特也開轟，讓天使拿下第4分；運動家則是直到8上才靠帕奇（Cristian Pache）的安打拿下這場比賽唯一的1分，中場天使4比1擊退運動家。

天使先發左投桑多華（Patrick Sandoval）此役投7.1局，送出7次三振，只有1個保送，被打4支安打，丟掉1分自責分，收下本季第3勝（另有1敗）。

運動家左投艾爾文（Cole Irvin）今天投6局，有4次三振、2個保送，被打1支全壘打在內的8支安打，丟掉3分有2分是自責分，最後吞下敗投，本季目前的戰績是2勝2敗。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110523