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大谷翔平大聯盟百轟達門檻 成貝比魯斯後第2人

2022/5/15 16:22（5/15 16:28 更新）
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美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平（中）15日第5局敲出大聯盟通算第100支全壘打。（共同社）
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平（中）15日第5局敲出大聯盟通算第100支全壘打。（共同社）
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（中央社東京15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平，今天敲出大聯盟第100支全壘打，成為繼傳奇球星貝比魯斯後，達「敲出百支全壘打、投出250次三振」門檻的大聯盟第2人。

天使隊今天對戰奧克蘭運動家隊，大谷第5局敲出大聯盟第100支全壘打，不僅是日籍球員第3人，也創下日籍球員最快百轟紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，在大聯盟的悠久歷史中，大谷成為繼傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）後，第2位「敲出百支全壘打、投出250次三振」的選手。

貝比魯斯生涯共敲出714支全壘打、投出488次三振；大谷目前敲出100支全壘打、投出268次三振。

大谷在日本職棒共敲出48支全壘打，目前日美通算148支、距離150支僅剩2支。日美通算100支全壘打是在2021年4月21日達成。

大谷賽後受訪時說，大聯盟100轟是一個很大的數字，對自己是激勵，「現在還是球季前段，會努力敲出更多全壘打」。

談到是繼貝比魯斯後「敲出百支全壘打、投出250次三振」第2人，大谷說，雖然自己有動手術，但到目前為止還是可以出賽許多比賽，能一路走到現在真的很好；為了讓身體能健康地不缺席本季任何一場賽事，會努力做好健康管理，努力追求更好的數字。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110515

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