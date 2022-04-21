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大谷翔平
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大谷翔平1/49

大谷翔平首勝到手 5.1局完全比賽外帶百年紀錄[影]

2022/4/21 10:42（4/21 11:21 更新）
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MLB洛杉磯天使日籍「二刀流」球星大谷翔平，20日作客休士頓太空人先發主投6局無失分。（共同社）
MLB洛杉磯天使日籍「二刀流」球星大谷翔平，20日作客休士頓太空人先發主投6局無失分。（共同社）
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（中央社休士頓20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍「二刀流」球星大谷翔平，今天作客休士頓太空人先發主投6局無失分，其中5.1局還是完全比賽，終場天使6比0贏球，本季首勝到手。

MLB官網指出，擔任第一棒的大谷翔平還締造一項難得紀錄：1900年以來首位還沒登場投球前，就已先上場打擊2次的先發投手。

本季前2次先發都吞敗的大谷今天在投手丘威風八面，投了5.1局完全比賽，直到6局下1人出局才被對方捕手卡斯楚（Jason Castro）敲出安打上壘。

大谷今天主投6局無失分，只被擊出1支安打、投出1次保送，賞對方12張老K平個人MLB單場紀錄，其中3局下到4局下連K對方6名打者。

除在投手丘，大谷今天在打擊區表現同樣出色，1局上首打席被四壞保送，在隊友護送下跑回球隊第1分。天使1局上就攻下6分大局，大谷翔平單局第2個打席時更擊出2分打點二壘安打，今天總計4打數2安打，2分打點。（譯者：陳亦偉）1110421

大谷翔平20日在打擊區表現同樣出色，總計4打數2安打，2分打點。（共同社）
大谷翔平20日在打擊區表現同樣出色，總計4打數2安打，2分打點。（共同社）
大谷翔平20日主投6局無失分，只被擊出1支安打、投出1次保送。（共同社）
大谷翔平20日主投6局無失分，只被擊出1支安打、投出1次保送。（共同社）
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