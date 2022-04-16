大谷翔平本季開轟 雙響砲助天使擊敗遊騎兵[影]

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MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平（前右），16日作客德州遊騎兵不但本季首轟出爐還單場雙轟，締造自己在大聯盟第7度的單場雙響砲，助天使以9比6擊敗遊騎兵。（共同社）

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（中央社東京16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平，今天作客德州遊騎兵不但本季首轟出爐還單場雙轟，締造自己在大聯盟第7度的單場雙響砲，助天使以9比6擊敗遊騎兵。

日本放送協會（NHK）報導，27歲的大谷今天首局就敲出今年球季個人首轟，之後又在5局敲出第2轟，這是大谷在大聯盟第7次單場雙響砲。

每日體育報導，大谷今天首局首打席開轟，今年球季開幕8場以來第31打席才開轟，是他加盟大聯盟5年來全壘打最晚「開張」的一個球季。

天使今天在全隊敲出5支全壘打下，終場以9比6逆轉勝遊騎兵。

中日體育報導，大谷在今天賽前29打數僅敲出5安、被三振10次，打擊率1成72，但今天單場兩轟後看來狀況已完全恢復，打擊率回升到2成06。

讀賣新聞報導，大谷今天5打數2安打帶有3分打點，連續5場比賽都有安打。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110416