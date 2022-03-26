大谷翔平將投開幕戰兼指定打擊 教頭曝幽默反應

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MLB洛杉磯天使日籍「二刀流」球星大谷翔平將首度在開幕戰擔任先發投手，同時將兼任指定打擊。（共同社）

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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍「二刀流」球星大谷翔平將首度在開幕戰擔任先發投手，同時將兼任指定打擊。教頭麥登說，大谷翔平得知如此安排時的反應很幽默。

天使4月7日開幕戰將在加州安那罕市（Anaheim）主場對上休士頓太空人。

27歲的大谷翔平上季獲得美國聯盟年度最有價值球員（MVP）殊榮，之後再奪年度傑出指定打擊獎（Outstanding Designated Hitter），是首位在同個球季拿下這兩項大獎的球員。

路透社報導，天使總教練麥登（Joe Maddon）表示，大谷翔平得知自己在開幕戰的任務時，拘謹的反應讓他會心一笑。

麥登表示，大谷翔平當時回答「好吧，如果要我這樣的話」。麥登還說：「他很謙虛，會自嘲有幽默感，人很好。」

大谷翔平上季23場先發，戰績9勝2敗，防禦率3.18，投130.1局送出156次三振；以打者身分繳出2成57打擊率、46支全壘打、100分打點及26次盜壘佳績。

大谷翔平去年明星賽也獲選為美聯的先發投手兼指定打擊。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110326