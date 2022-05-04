大谷翔平丟球嚇人 白襪球迷：人生最棒時刻[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）日本棒球明星大谷翔平場上比賽認真、場下愛搞笑，近日他隔著護網突然把球投向敵隊球迷，讓對方嚇一大跳。球迷回過神說這是人生最棒一刻。

美國大聯盟生涯第5年，27歲的大谷翔平越來越融入環境，媒體一再捕捉到他搞笑一面。3週之前，他的打擊遇上低潮，神來一筆對著沒有生命的球棒做心肺復甦術（CPR），逗樂隊友和球迷。

近日，大谷翔平在賽前練習時，突然惡作劇，捉弄球迷的嚇人舉動登上大聯盟官網。

大谷翔平賽前固定會在外野草皮，朝著全壘打牆投擲加重的橡皮球，做為投球暖身的一環。2日他所屬的洛杉磯天使隊作客芝加哥白襪主場，他與主場的白襪球迷有了輕鬆互動。

當時他正朝牆壁投擲加重球，一旁白襪球迷隔著護網，對他伸出中指與食指，比出勝利手勢，吸引了大谷翔平的注意。大谷翔平心血來潮，把加重球改變方向，直直朝著球迷而去。

儘管面前的護網攔下了這顆球，但這名球迷還是嚇了一跳，急著閃躲，沒料到大谷翔平如此頑皮。鏡頭拍到，大谷翔平上前拿回卡在護網上的球時，與球迷近距離說笑，球迷趕快拿出手機，藉機與大谷翔平自拍合照。

這位名叫戴蒙（Brendan Diamond）的球迷事後在推特（Twitter）上說：「他丟球的那個人就是我！那嚇壞我了，但無疑是我人生最美好的時刻之一。」

這則留言底下吸引成群的球迷稱羨，也有人貼出大谷翔平過去在日本職棒時期，就經常與隊友開玩笑的許多趣味鏡頭。（編輯：林憬屏）1110504