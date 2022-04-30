大谷翔平隔近半月第4轟出爐 逼近百轟大關

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MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平，29日首打席就敲出時隔近半個月的本季第4轟，距大聯盟生涯百轟僅剩3支。（共同社）

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（中央社東京30日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平，本季在當地時間28日首度輪休後，今天以4棒指定打擊先發，首打席就敲出時隔近半個月的本季第4轟，距大聯盟生涯百轟僅剩3支。

日本讀賣新聞報導，天使隊今天作客芝加哥迎戰白襪隊，終場以5比1獲勝取得6連勝；大谷5打數敲出包括陽春砲在內的2安打、帶有1分打點，並成功盜壘一次，是本季第4次盜壘。

大谷上次開轟是4月17日對戰德州遊騎兵隊，今天是時隔11場比賽後再開轟；今天也是大谷本季首度以4棒打者先發，上次以4棒先發是在2020年9月27日。

大谷今天一局上首打席抓到一顆偏高直球敲出陽春砲，八局上第4打席再敲出一支中外野安打。

Sponichi Annex報導，大谷今天首打席敲出個人本季第4號全壘打，也是他在大聯盟通算第97轟，距離過去日籍球星只有鈴木一朗、松井秀喜達成的破百轟大關只剩3支。

報知體育報導，大谷已連續兩場比賽安打數超過1支，他本季從開幕以來連續16場比賽擔任1棒打者，之後連續3場比賽擔任2棒打者，今天則是首度以第4棒打者先發。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110430