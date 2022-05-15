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大谷翔平
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大谷翔平1/56

大谷翔平大聯盟百轟 超越松井秀喜創日籍球員最速紀錄[影]

2022/5/15 12:05（5/15 12:14 更新）
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美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平15日第5局敲出大聯盟通算第100支全壘打。（共同社）
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平15日第5局敲出大聯盟通算第100支全壘打。（共同社）
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（中央社東京15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊今天對戰奧克蘭運動家隊，天使日籍球星大谷翔平第5局敲出大聯盟通算第100支全壘打，不僅是日籍球員第3人，也創下日籍球員最快百轟紀錄。

日本讀賣新聞報導，大谷翔平今天敲出大聯盟生涯通算第100支全壘打，成為繼松井秀喜（通算175支）、鈴木一朗（通算117支）後的第3位百轟日籍球員。

大谷在大聯盟第5年的第459場比賽就達成100支全壘打里程碑，超越同樣第5年但在第636場比賽才敲出百轟的松井秀喜，成為最快達成大聯盟生涯百轟的日籍球員。

大谷2018年加盟大聯盟，第一年共敲出22支全壘打，超越松井秀喜的16支及城島健司的18支，創日籍球員加盟首年最多全壘打紀錄。

大谷接著在第2年敲出18支全壘打、第3年敲出7支，且第4年一口氣就敲出46支全壘打，然後在本季敲出7支後達到100支全壘打的里程碑。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110515

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