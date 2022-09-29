賈吉第61支全壘打出爐 追平美聯高懸61年紀錄[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社多倫多28日綜合外電報導）MLB洋基重砲「法官」賈吉，今天在對藍鳥第7局上半揮出左外野方向全壘打，是他本季第61轟，追平馬瑞斯1961年締造的美聯紀錄。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天在客場與多倫多藍鳥進行3連戰的最後一役，賽前洋基戰績95勝59敗，已確定在美國聯盟東區封王。

賈吉（Aaron Judge）此役開打前，本季已累積60支全壘打，距離馬瑞斯（Roger Maris）1961年寫下的單季61轟美聯最佳紀錄僅剩一步之遙，但今天之前已連7場未開轟。

賈吉目前有機會挑戰成為美聯10年來第1個打擊「3冠王」，他在今天的比賽之前，共揮出60支全壘打、掃進128打點，打擊率3成14，3項數據在美聯都排名第1。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110929