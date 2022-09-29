洋基8比3擒藍鳥 賈吉達成單季61轟平美聯紀錄[影]

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（中央社多倫多28日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基重砲賈吉（Aaron Judge）7局上敲出打破平手僵局的兩分砲，追平美聯單季最多轟的第61號全壘打出爐，終場洋基8比3擊敗多倫多藍鳥。

美聯社報導，賈吉當時是在滿球數相中藍鳥左投梅沙（Tim Mayza）一記94.5英里腰帶位置的伸卡球，一棒將球送出藍鳥主場羅傑斯中心（Rogers Centre）左外野大牆，讓洋基5比3超前比分。

賈吉揮棒後全場觀眾紛紛站起，他也邊跑邊看著球剛好飛越左外野最前排觀眾席，2名球迷伸手沒能接到；賈吉跑過一壘時與教練查普曼（Travis Chapman）擊掌慶祝。

賈吉第61轟的球掉入藍鳥牛棚，由藍鳥牛棚教練布希曼（Matt Buschmann）轉交洋基隊。賈吉的母親和美聯個人單季全壘打紀錄保持人馬瑞斯（Roger Maris）的兒子也在觀眾席起立並相擁，賈吉則在繞過二壘時指向兩人致意，隊友也紛紛在他跑回本壘後與他相擁祝賀。

貝比魯斯（Babe Ruth）1927年單季60轟締造MLB單季最多轟紀錄，後在1961年由馬瑞斯以61轟改寫。雖然目前MLB單季全壘打紀錄是邦茲（Barry Bonds）2001年所締的73轟，但61轟仍是美聯紀錄，且美聯達標60轟的3名重砲都是洋基球員。

賽前賈吉的全壘打已熄火7場比賽，本季最長的開轟乾旱是8月中的9場，這場比賽是洋基本季第155場比賽，還有7場例行賽供賈吉締造新猷。他今天第4打席開轟，也終止34打席沒能敲出全壘打。

除全壘打外，賈吉打擊率3成13、打點130分目前俱為美聯之冠，有望繼2012年底特律老虎卡布瑞拉（Miguel Cabrera）後又一美聯打擊三冠王，增加與洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平角逐美聯MVP優勢。

法新社報導，賈吉賽後說：「我這段時間就是不斷調整，看能否有效，好在這次終於有通過好球帶的球可打，我也把握住了。」

「揮棒後我就希望球能飛越大牆，其實一開始我不確定。這是難以置信的榮耀，令人百感交集，第61轟來得比我想的要慢些，不過這是非常特殊的成就。我照著兒時夢想打球，享受打球的時刻，這是過日子的動力。」（譯者：陳亦偉）1110929