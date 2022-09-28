賈吉又卡彈洋基5比2壓制藍鳥 美聯東區封王[影]

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（中央社多倫多27日綜合外電報導）MLB紐約洋基今晚以5比2擊敗多倫多藍鳥，拿下美國聯盟東區冠軍，重砲「法官」賈吉4度獲得保送，全壘打紀錄維持在單季60轟，距離馬瑞斯創下的61支美聯紀錄仍差1支。

美聯社報導，美國職棒大聯盟MLB洋基第20度在美聯東區封王，追平洛杉磯道奇的第2多紀錄，僅次於亞特蘭大勇士的21次，但沒有打破全壘打歷史。

洋基重砲賈吉（Aaron Judge）首打席揮出三壘飛球出局，之後連續4次獲得保送，迄今已連7戰沒有開轟。洋基在例行賽還有8場比賽，賈吉仍有機會追平或打破馬瑞斯（Roger Maris）1961年創下的美聯單季61轟紀錄。

儘管輸球，藍鳥仍取得美聯外卡第一名位置。

托瑞斯（Gleyber Torres）貢獻3支安打、3分打點，助泰歐（Jameson Taillon）取得勝投。泰歐主投7又1/3局，被敲5安、失2分。

藍鳥先發投手貝里歐斯（Jose Berrios）主投5又1/3局，挨了9安、失5分，在取得連6勝後連吞2敗，防禦率來到5.37，生涯三振次數累積達1000次。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110928