更多編輯台推薦新聞：
瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸
科技

瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣
國際

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

賈吉又卡彈洋基5比2壓制藍鳥 美聯東區封王[影]

2022/9/28 11:38（9/28 11:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
MLB紐約洋基拿下美國聯盟東區冠軍。（圖取自facebook.com/Yankees）
MLB紐約洋基拿下美國聯盟東區冠軍。（圖取自facebook.com/Yankees）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社多倫多27日綜合外電報導）MLB紐約洋基今晚以5比2擊敗多倫多藍鳥，拿下美國聯盟東區冠軍，重砲「法官」賈吉4度獲得保送，全壘打紀錄維持在單季60轟，距離馬瑞斯創下的61支美聯紀錄仍差1支。

美聯社報導，美國職棒大聯盟MLB洋基第20度在美聯東區封王，追平洛杉磯道奇的第2多紀錄，僅次於亞特蘭大勇士的21次，但沒有打破全壘打歷史。

洋基重砲賈吉（Aaron Judge）首打席揮出三壘飛球出局，之後連續4次獲得保送，迄今已連7戰沒有開轟。洋基在例行賽還有8場比賽，賈吉仍有機會追平或打破馬瑞斯（Roger Maris）1961年創下的美聯單季61轟紀錄。

儘管輸球，藍鳥仍取得美聯外卡第一名位置。

托瑞斯（Gleyber Torres）貢獻3支安打、3分打點，助泰歐（Jameson Taillon）取得勝投。泰歐主投7又1/3局，被敲5安、失2分。

藍鳥先發投手貝里歐斯（Jose Berrios）主投5又1/3局，挨了9安、失5分，在取得連6勝後連吞2敗，防禦率來到5.37，生涯三振次數累積達1000次。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110928

延伸閱讀
大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮影片／普侯斯雙響砲700轟達成 MLB史上第4人賈吉60轟追平貝比魯斯 史丹頓再見滿貫砲擊垮海盜
賈吉
洋基4連戰橫掃紅襪 賈吉平紀錄61轟再等等賈吉4場未開轟 洋基6連勝美聯東區封王再近一步
藍鳥
大谷翔平猛打賞含本季第28轟 天使3連戰橫掃藍鳥[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
洋基4連戰橫掃紅襪 賈吉平紀錄61轟再等等