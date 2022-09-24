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普侯斯雙響砲700轟達成 MLB史上第4人[影]

2022/9/24 12:07（9/24 12:15 更新）
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本季結束就要退休普侯斯（前）23日單場雙響，達成生涯700轟里程碑，成為MLB史上第4人。（圖取自facebook.com/Cardinals）
本季結束就要退休普侯斯（前）23日單場雙響，達成生涯700轟里程碑，成為MLB史上第4人。（圖取自facebook.com/Cardinals）
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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）本季結束就要退休的「生化人」普侯斯今天單場雙響，達成生涯700轟里程碑，成為MLB史上第4人。尋求追平美聯個人單季61轟紀錄的洋基重砲賈吉今天熄火，仍停在60轟。

美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天在客場挑戰全MLB戰績最好的洛杉磯道奇，普侯斯（Albert Pujols）在3局上半將對方投手一記93英里的四縫線速球，轟成左外野方向434英尺遠的兩分砲，讓紅雀2比0領先。

4局下半對手不敢再大意，接連以變化球伺候普侯斯，但他毫無畏懼再度開轟。這次普侯斯把對手一記80英里的滑球擊成左外野方向389英尺遠的3分砲，讓紅雀將領先擴大到5比0。

這支3分砲也讓普侯斯生涯的全壘打總數達到700大關。

MLB史上只有3人生涯全壘打總數能達到700支，分別是生涯共打出762支全壘打的邦茲（Barry Bonds）、755轟的漢克阿倫（Hank Aaron）及生涯714支全壘打的貝比魯斯（Babe Ruth），普侯斯今天轟出兩支全壘打，成為史上第4位「700轟俱樂部」成員。

42歲的普侯斯先前一再表示，這個球季結束後將讓自己22年的MLB生涯劃上句點。

紐約洋基與波士頓紅襪4連戰的第2戰，洋基8局下取得超前分，終場5比4贏球，全場焦點之一的賈吉（Aaron Judge）4打數只有1支一壘安打，吞兩K，個人本季第61轟還得再等。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110924

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