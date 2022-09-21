賈吉60轟追平貝比魯斯 史丹頓再見滿貫砲擊垮海盜[影]

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（中央社紐約20日綜合外電報導）MLB洋基重砲「法官」賈吉今揮出本季第60支全壘打，隊友史丹頓接著轟出再見滿貫砲，球隊最終9比8勝出。賈吉如今追平貝比魯斯成就，距單季61轟的美聯最佳紀錄也僅一步之遙。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天在主場迎戰匹茲堡海盜，洋基前8局打完4比8落後，賈吉（Aaron Judge）9下將克羅（Wil Crowe）一記95英里的伸卡球揮成左外野方向430英尺的全壘打，將洋基頹勢縮小到3分。

這也是賈吉本季的第60轟，追平貝比魯斯（Babe Ruth）1927年的成績，洋基本季還剩下15場比賽，賈吉只要再揮出1支全壘打，就能追平馬瑞斯（Roger Maris）單季61轟的美國聯盟（American League）紀錄。

賈吉目前打擊率3成16、揮出60支全壘打、有128分打點，3項數據都在美聯排名第1，有機會成為美聯10年來第1個打擊「3冠王」。

而近期打擊陷入低潮，72個打數僅擠出9支安打的史丹頓（Giancarlo Stanton），今天在洋基球場（Yankee Stadium）扮演救世主，他在9下洋基攻占滿壘之際，揮出左外野方向410英尺的再見滿貫全壘打，讓洋基演出大逆轉，以1分之差險勝，並讓查普曼（Aroldis Chapman）拿下勝投。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110921