大谷翔平再寫歷史 單季10勝30轟大聯盟第一人[影]

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MLB天使隊日籍好手大谷翔平（中）在美國時間8月31日敲出個人本季第30支全壘打，隊友興奮地往他身上灑水慶祝。（共同社）

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本球星大谷翔平在美國時間8月31日敲出個人本季第30支全壘打，成為大聯盟首位連兩年達30轟的日本球員，加上以投手身分已奪11勝，更是大聯盟第一位單季至少10勝30轟的好手。

日本放送協會（NHK）、Sponichi Annex報導，今天以指定打擊先發的28歲美國職棒大聯盟MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，從大聯盟優秀投手手中敲出本季第30支全壘打，助球隊取得逆轉勝。

這場當地時間8月31日在天使隊主場舉行的天使洋基3連戰最後一場比賽，大谷在超過4萬3000人的滿場觀眾下，以3棒指定打擊先發上場。

洋基隊的先發投手是去年球季拿下美聯最多勝投的柯爾（Gerrit Cole），大谷在第1局下首打席就看準柯爾的變化球揮棒，可惜這球被洋基中外野手在全壘打牆前接殺。

大谷4局下第2打席雖然沒有斬獲，但6局下時在一人出局、隊友分占一二壘的情況下，抓到投手一顆150多公里的快速球，敲出一支中間方向逆轉的3分砲，飛行距離130.1公尺，是他本季第30支全壘打。

大谷今天開轟也締造大聯盟首度有日本球員達成連兩年30支全壘打紀錄，加上大谷本季以投手身分拿下2位數勝投，更創下單季至少10勝30轟大聯盟史上第一人紀錄。

大谷賽後受訪回顧跟洋基3連戰時說，洋基是非常棒的球隊，不論哪一場比賽都非常激烈，是非常好的比賽。

談到今天敲出的全壘打，大谷說，因為第一個打席的飛球有點可惜，所以只要有機會就想再打一次，剛好碰上對手失誤所以是一次好的打席。

有關達成單季至少10勝、30支全壘打的大聯盟史上第一人紀錄，大谷說，就是單純地感到開心，覺得自己本季到目前為止都能穩定且確實出賽很好，希望調整自己的狀態到能繼續健康比賽到本季結束。

天使終場就靠大谷3分砲以3比2力克洋基，在3連戰中取得2勝1敗。大谷今天繳出4打數1安打3打點的成績後，打擊率為2成69。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110901