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大谷翔平7局10K無責失還敲致勝安 第8勝到手[影]

2022/7/7 10:42（7/7 11:30 更新）
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大谷翔平6日再扮球隊救世主，率洛杉磯天使5比2擊敗邁阿密馬林魚。（共同社）
大谷翔平6日再扮球隊救世主，率洛杉磯天使5比2擊敗邁阿密馬林魚。（共同社）
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（中央社邁阿密6日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平今天再扮球隊救世主，先發主投7局失1分非責失、賞對方10K，還敲出勝利打點，率天使5比2擊敗邁阿密馬林魚。

大聯盟官網指出，大谷本場又締造一項歷史：成為1920年聯盟正式將打點列為紀錄以來，首位單場投出10次三振，打擊外帶2分打點與1次盜壘的選手。

大谷今天主投7局用100球狂飆10K，連3場先發三振都達雙位數，賽後收下5連勝、本季8勝4敗防禦率2.44。打擊方面，大谷今天4打數1安打，5局上的一壘安打帶2分打點超前比分，此外還演出盜壘，本季打擊率2成59、18轟、53分打點。

加州當地的聖伯納地諾太陽報（The San Bernardino Sun）指出，昨天才剛過28歲生日的大谷今天又是一人力挽狂瀾，中止天使近期4連敗；天使過去6週泰半在輸球，只有大谷越投越好。

大谷最近5場先發全都勝投，防禦率低到僅0.27，33.2局投球裡送出46張老K，僅9個保送。

馬林魚1局下靠天使失誤與犧牲打先馳得點，天使5局上攻下3分逆轉戰局，7局上再添2分保險分，馬林魚9局下靠捕逸與野手選擇拿到1分。（譯者：陳亦偉）1110707

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