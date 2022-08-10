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大谷翔平開轟奪第10勝 平貝比魯斯百年紀錄[影]

2022/8/10 12:59（8/10 13:37 更新）
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MLB洛杉磯天使日籍「二刀流」好手大谷翔平9日奪本季第10勝，追上貝比魯斯104年前創下的單季10勝、10轟紀錄。（共同社）
MLB洛杉磯天使日籍「二刀流」好手大谷翔平9日奪本季第10勝，追上貝比魯斯104年前創下的單季10勝、10轟紀錄。（共同社）
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（中央社奧克蘭9日綜合外電報導）大谷翔平今天開轟又達到美日通算1000次三振的里程碑，並以6局0失分好投，率天使5比1擊敗運動家，收下本季第10勝，成為繼貝比魯斯後，104年來首位有單季10勝、10轟的選手。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天客場對上奧克蘭運動家，陣中日籍「二刀流」好手大谷翔平擔任先發投手，並打先發第2棒。

天使此役的3局上半靠佛萊徹（David Fletcher）帶有打點的安打先馳得點，5上再靠沃德（Taylor Ward） 的3分砲，將領先擴大到4比0。

大谷翔平7上將對手一記78英里的滑球轟向右外野，他的這支全壘打助天使取得5比0領先，也讓他生涯累積118轟超越鈴木一朗，成為在MLB全壘打第2多的日本球員，成績僅次於松井秀喜的175轟。

運動家得分一路掛0，直到9下才靠平德（Chad Pinder）的陽春砲拿下分數，但天使最終仍以5比1贏球，也讓大谷翔平拿下歷史性的一勝。

今天比賽前，大谷翔平已獲9勝，但3度叩關本季第10勝失敗，今天終於挑戰成功，成為貝比魯斯（Babe Ruth）1918年寫下紀錄後，104年來首位能有單季10勝、10轟成績的球員。

大谷翔平今天先發投6局送出5次三振、有3個保送，被打4支零星安打無失分，並在這場比賽締造美日通算1000次三振的里程碑。

此外，大谷翔平此役站上打擊區時，有3打數2安打，其中包括他本季的第25轟，有1分打點進帳。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110810

大谷翔平9日在對奧克蘭運動家之戰扛先發第2棒，並於7局上半擊出本季第25發全壘打。（共同社）
大谷翔平9日在對奧克蘭運動家之戰扛先發第2棒，並於7局上半擊出本季第25發全壘打。（共同社）
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